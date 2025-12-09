طالبات سعوديات يبتكرن ملعبًا ذكيًا يُولّد الكهرباء من حركة الجماهير

وخلال جولة سبق في المعرض المصاحب، استعرض طلاب وطالبات عددًا من المشاريع الابتكارية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة، من بينها: الحذاء الذكي للمكفوفين، والنقل البحري الذكي، والفانيلة الذكية لرصد المؤشرات الحيوية، وروبوت ذكي (chromabot) يساعد الطلاب المصابين بالأمراض المزمنة على التعلم المباشر في المدرسة، وأجهزة ألعاب بمشاركة فرق من دول عربية عدة، منها العراق، البحرين، مصر، والجزائر.