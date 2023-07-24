بعد اجتيازه الاختبار الشفهي.. غرمان بن محمد الشهري ينال رتبة "ربان بحري"

عقدت الهيئة العامة للنقل أول اختبار للكفاءة البحرية الشفهية لرتبة "ربان بحري"، والذي أجري لأول مرة على مستوى المملكة، حيث قام الربان عاصم أشعري بإجراء الاختبار للضابط أول غرمان بن محمد الشهري من شركة أرامكو، وقد مُنحت الرتبة للمتقدم بعد اجتيازه الاختبار واستيفائه المتطلبات الأساسية المتعلقة بالاتفاقية الدولية لمعايير التدريب.
ويهدف الاختبار لتقييم المستوى المعرفي والمهني للمتقدم في إدارة الملاحة البحرية وفنونها، كالسلامة والإنقاذ، وإدارة الخفارات، إضافة إلى إدارة مناولة البضائع وتخزينها على متن السفن، والتحكم الإداري في التشغيل والعناية على من هم على متن السفينة، والمعرفة اللازمة للتشريعات البحرية الدولية والمحلية.
وتقوم الهيئة بإجراء الاختبار بعد استيفاء المتقدم متطلبات الخدمة البحرية اللازمة وفقًا للمعايير المطلوبة، وإكمال الدورات التنشيطية القصيرة، إضافة إلى إكمال الدورة التنشيطية اللازمة وفقًا لدليل المنظمة البحرية الدولية IMO للدورات الخاصة لذات الرتبة والمعتمدة من الهيئة في ذلك.
ويعد الربان البحري المسؤول الأول عن سلامة وتشغيل السفينة، وتمثيل مالكيها أمام السلطات والموانئ البحرية، وتستهدف الهيئة العامة للنقل من هذا الاختبار جميع العاملين البحريين على متن السفن الحاصلين على شهادة ضابط بحري أول، ممكن أكمل الخدمة البحرية المعتمدة وفقًا لمتطلبات الاتفاقية الدولية STCW.
يذكر أن الهيئة العامة للنقل أطلقت برنامج تأهيل ربان بحري بأكاديمية أرامكو البحرية الذي يعد أول برنامج من نوعه على مستوى المملكة في شهر نوفمبر لعام 2022م، ويعد المتقدم للاختبار الأول من خريجي الأكاديمية.