بعد اجتيازه الاختبار الشفهي.. غرمان بن محمد الشهري ينال رتبة "ربان بحري"

ويهدف الاختبار لتقييم المستوى المعرفي والمهني للمتقدم في إدارة الملاحة البحرية وفنونها، كالسلامة والإنقاذ، وإدارة الخفارات، إضافة إلى إدارة مناولة البضائع وتخزينها على متن السفن، والتحكم الإداري في التشغيل والعناية على من هم على متن السفينة، والمعرفة اللازمة للتشريعات البحرية الدولية والمحلية.