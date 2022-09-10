"جامعة جازان" تُخضع طلابها لمعايير داخلية للدراسة بكلياتها في التخصص نفسه

أثارت آلية القبول في جامعة جازان وكلياتها التساؤلات لدى الطلاب والطالبات المستجدين وأولياء أمورهم؛ إذ يتم مفاضلة القبول في مدينة جازان نفسها، وباقي كلياتها بحسب النسبة!
وتفصيلاً، يخضع القبول في جامعة جازان لمفاضلة داخلية وفق معيار النسبة؛ فيكون داخل مركز جيزان للأعلى نسبة، فيما يتم نقل الأقل نسبة للكليات الطرفية بالمحافظات! رغم أنه التخصص نفسه، وفي الجامعة نفسها؛ الأمر الذي يضع علامات استفهام أمام هذه الآلية للقبول.
وردًّا على استفسار "سبق" حول آلية القبول أوضح المتحدث الرسمي لجامعة جازان موسى محرق أن القبول يتم في مركز الجامعة، وفي المحافظات تنافسيًّا وفق النسب المؤهلة والموزونة، ووفق ترتيب الطلبة لرغباتهم، وعند توافُر مقاعد شاغرة في مختلف الكليات تعلن الجامعة عنها، والمفاضلة عليها وفق النسب وترتيب الرغبات. ويُلزَم الطلبة بالدراسة في الأقسام والكليات التي قُبلوا فيها حسب اختيارهم.