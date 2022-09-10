"جامعة جازان" تُخضع طلابها لمعايير داخلية للدراسة بكلياتها في التخصص نفسه

وردًّا على استفسار "سبق" حول آلية القبول أوضح المتحدث الرسمي لجامعة جازان موسى محرق أن القبول يتم في مركز الجامعة، وفي المحافظات تنافسيًّا وفق النسب المؤهلة والموزونة، ووفق ترتيب الطلبة لرغباتهم، وعند توافُر مقاعد شاغرة في مختلف الكليات تعلن الجامعة عنها، والمفاضلة عليها وفق النسب وترتيب الرغبات. ويُلزَم الطلبة بالدراسة في الأقسام والكليات التي قُبلوا فيها حسب اختيارهم.