القصيم.. تكريم 100 مبدع من القطاعات كافة بمناسبة اليوم الوطني

ووجه سموه في كلمته بأن يكون تكريم المبدعين في جميع القطاعات الحكومية سنوياً متزامناً مع مناسبة اليوم الوطني، تقديراً لجهودهم المخلصة في هذه المناسبة العزيزة على الجميع، مضيفًا أن إمارة منطقة القصيم، جزء من فريق عمل متكامل مع جميع الجهات الحكومية والقطاعات بمختلف اختصاصاتها، ومبادرة "مبدعون" جاءت لإضفاء مفهوم حديث لتكريم من يستحق التكريم في يوم الوطن، من الرجال المبدعين والأخوات اللاتي تميزن بأعمالهن بمناسبة اليوم الوطني.