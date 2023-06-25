"خطة الحج".. 4 آلاف جولة رقابية بأسواق ومسالخ المدينة و"محجر المطار"

أوضح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، أنه تم تنفيذ (4319) جولة رقابية وإرشادية، منذ بدء خطة الحج منتصف شهر ذي القعدة الماضي؛ لمتابعة الحالة التشغيلية للأسواق والمسالخ ومحجر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي؛ حيث تعمل (12) فرقة ميدانيًّا على مدار الساعة، تحت إشراف عدد من المختصين الزراعيين والأطباء البيطريين، إلى جانب الأخصائيين الوقائيين.
جاء ذلك وفق التقرير الصادر من فرع الوزارة بالمنطقة، الذي يعنى بمتابعة سير العمل عن طريق مؤشرات الأداء، والذي بيّن تأهب الفرع مبكرًا لاستقبال موسم حج هذا العام من خلال إعداد خطة شاملة لأسواق ومسالخ المنطقة، عبر متابعة من (170) كادر بشري.
وأبان التقرير، عدد مذبوحات المسالخ منذ بدء الخطة؛ حيث بلغت (10607) رؤوس من الأغنام، و(280) من الأبقار، و(486) من الإبل، كما تقوم الفِرَق الإشرافية بمراقبة أسواق الأنعام، واستبعاد التي تظهر عليها علامات المرض أو الهزال الشديد.
ومن خلال السوق المركزي للخضار والفواكه، يتابع الفرعُ التزامَ المنشآت والعاملين بالاشتراطات الصحية؛ لضمان سلامة المنتجات، والتأكد من وفرتها، بالإضافة إلى تخصيص أوقات لمقدمي خدمات الإعاشة ومناديب فنادق المنطقة المركزية؛ لتأمين احتياجات ضيوف الرحمن الذين قصدوا زيارة المدينة المنورة قبل ذهابهم إلى المشاعر المقدسة؛ حيث بلغ عددهم حتى أمس (833) ألف حاج، إلى جانب التنسيق مع جمعية حفظ النعمة بالمنطقة، وتسليم ما يتجاوز (16190) كيلوجرامًا، من المنتجات السليمة المصادرة إلى المستفيدين.
كما فسَح فرع الوزارة (22) إرسالية صادرة، وأكثر من (191.758) كيلوجرامًا من تمور المنطقة، من خلال محجر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ويواصل إصدار أذونات الاستيراد الحيوانية، وفسح الإرساليات النباتية والحيوانية الواردة للمنطقة، إضافة إلى إصدار الشهادات النباتية والحيوانية للصادرات.
يأتي ذلك، ضمن سعي فرع الوزارة إلى تحقيق أعلى مستويات الرعاية والخدمات المقدمة، والعمل على تنسيق الجهود المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى تسخير كل الطاقات والإمكانيات؛ لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وأهالي وزوار منطقة المدينة المنورة.