"خطة الحج".. 4 آلاف جولة رقابية بأسواق ومسالخ المدينة و"محجر المطار"

ومن خلال السوق المركزي للخضار والفواكه، يتابع الفرعُ التزامَ المنشآت والعاملين بالاشتراطات الصحية؛ لضمان سلامة المنتجات، والتأكد من وفرتها، بالإضافة إلى تخصيص أوقات لمقدمي خدمات الإعاشة ومناديب فنادق المنطقة المركزية؛ لتأمين احتياجات ضيوف الرحمن الذين قصدوا زيارة المدينة المنورة قبل ذهابهم إلى المشاعر المقدسة؛ حيث بلغ عددهم حتى أمس (833) ألف حاج، إلى جانب التنسيق مع جمعية حفظ النعمة بالمنطقة، وتسليم ما يتجاوز (16190) كيلوجرامًا، من المنتجات السليمة المصادرة إلى المستفيدين.