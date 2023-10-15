"التخصصي" يفوز بالجائزة الذهبية من "ستيفي"

وقد حُدد الفائزين بالجائزة بعد تقييم المرشحين من قِبل أكثر من 230 خبيراً من جميع أنحاء العالم، في مدة تزيد عن شهرين. ويُضاف هذا الإنجاز إلى سجل "التخصصي" الحافل بالعديد من الجوائز العالمية والمحلية، فقد حصل المستشفى خلال العام الماضي على ثلاث جوائز تميز من "ستيفي"، "ذهبيتان" نظير تميزه في مجالَي إدارة القوى العاملة عن بعد وخطة العمل الأكثر ابتكاراً من المنزل، و "برونزية" لأفضل فريق للموارد البشرية.