اختتام التصفيات النهائية لمسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن الكريم في نسختها الثامنة

اختتمت التصفيات النهائية لمسابقة أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثامنة للعام الحالي 1444هـ في مقر جمعية تحفيظ القرآن بالرياض "مكنون" في حي السليمانية للبنين ومكتب الإشراف النسائي بحي الربوة للبنات.
حضر التصفيات في اليوم الأول الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الهذلول رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض الأمين العام للمسابقة، واستهلّ التصفيات بكلمة أشاد فيها بالجهود الكبيرة المبذولة في إنجاح مسيرة المسابقة، مؤكداً ريادة هذه المسابقة وتبوؤها مكانة عالية بين المسابقات المحلية في منطقة الرياض، وهنّأ الجمعيات المشاركة على المستوى المتميز الملحوظ للطلاب، سائلًا الله عز وجل التوفيق للجميع.
شارك في المسابقة 26 جمعية تابعة لمنطقة الرياض، بالإضافة إلى جمعية مكنون، وضمّت لجان تحكيم التصفيات النهائية نخبة من المتخصصين والمتخصصات في الإقراء من أساتذة جامعات ومقرئين، وتبلغ مجموع جوائز المسابقة 700 ألف ريال برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.
وتأتي مشاركة الطلاب بعد فوزهم في المرحلتين اللتين سبقتا هذه التصفية، حيث جرت التصفية الأولى في المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة الرياض وعددها 30 محافظة ومركزًا، بالإضافة إلى التصفية بين مراكز الإشراف الستة في مدينة الرياض التابعة لجمعية مكنون، مرورًا بالتصفية الثانية والتي قسمت فيها المحافظات والمراكز إلى خمس مجموعات استضافتها كلٌّ من الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظات منطقة الرياض وهي الدوادمي والمزاحمية والزلفي وحوطة بني تميم، ووصولًا إلى المرحلة النهائية والتي استضافتها جمعية تحفيظ القرآن بالرياض "مكنون"، بمشاركة 117 متسابقًا ومتسابقةً.
جدير بالذكر أن وقائع التصفيات النهائية للبنين بُثت مباشرة على حسابات جمعية "مكنون" في مواقع التواصل الاجتماعي خلال يومي الجمعة والسبت.