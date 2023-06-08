اختتام التصفيات النهائية لمسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن الكريم في نسختها الثامنة

وتأتي مشاركة الطلاب بعد فوزهم في المرحلتين اللتين سبقتا هذه التصفية، حيث جرت التصفية الأولى في المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة الرياض وعددها 30 محافظة ومركزًا، بالإضافة إلى التصفية بين مراكز الإشراف الستة في مدينة الرياض التابعة لجمعية مكنون، مرورًا بالتصفية الثانية والتي قسمت فيها المحافظات والمراكز إلى خمس مجموعات استضافتها كلٌّ من الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظات منطقة الرياض وهي الدوادمي والمزاحمية والزلفي وحوطة بني تميم، ووصولًا إلى المرحلة النهائية والتي استضافتها جمعية تحفيظ القرآن بالرياض "مكنون"، بمشاركة 117 متسابقًا ومتسابقةً.