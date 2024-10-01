تعيين "سلطان القديري" رئيسًا تنفيذيًّا لـ"سمة"

أعلنت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، عن قرار مجلس إدارتها بتعيين سلطان بن عبدالرحمن القديري، رئيسًا تنفيذيًّا للشركة، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، الموافق 1 أكتوبر 2024م.
يأتي هذا القرار بناءً على ما حقّقه من إنجازات خلال مسيرته المهنية، كما يعكس توجّه المجلس الرامي لتعزيز نمو واستقرار قطاع صناعة المعلومات الائتمانية.
وانطلقت مسيرة "القديري" المهنيّة كعضو في فريق مشروع تأسيس وبناء قاعدة بيانات المعلومات الائتمانية الوطنية؛ لقياس المخاطر، بالتعاون مع شركة ستاندرد آند بورز العالمية (P&S).
وتدرج بعدها في العديد من المناصب الإدارية والقيادية في "سمة"، كتولّيه منصب رئيس إدارة البيانات؛ إذ أسس إدارة متخصصة تهتم بالجوانب الجوهرية للبيانات، مثل: العمليات التشغيلية للبيانات، وجودة البيانات وحوكمتها، وذكاء الأعمال.
وعُين رئيسًا لإدارة المنتجات؛ حيث ساهم في بناء وتطوير منتجات وخدمات تهدف لدعم عمليات واستراتيجيات اتخاذ القرارات الائتمانية لرفع الكفاءة والفعالية التشغيلية للمؤسسات المالية وجهات التمويل الأخرى.
كما امتدت مساهمته إلى تطوير منتجات وخدمات تخدم عمليات تمويل الأفراد والشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب دعم وتمكين القطاعات التي تخدم توجّهات برنامج تطوير القطاع المالي كقطاع التقنية المالية والمصرفية المفتوحة.
بالإضافة إلى ذلك، فقد عمل في العديد من اللجان الداخلية في "سمة"، مثل: لجان تقنية المعلومات، وحوكمة البيانات وخصوصيتها، وإدارة المخاطر المؤسسية، والأمن السيبراني، واستمرارية الأعمال.
وقد كان لـ"القديري" بصمة في العديد من المشروعات البارزة التي أسهمت في تطوير ونمو صناعة المعلومات الائتمانية في المملكة.
فخلال 16 عامًا الماضية، ساهم في بناء وتنمية شراكات استراتيجية عدّة مع شركات ومنظمات دولية كبرى، مثل فايكو (FICO) وإيكويفاكس (Equifax).
كما شارك أيضًا في تنفيذ وإدارة مبادرات ومشاريع تهدف إلى تبنّي وتطبيق المعايير والمتطلبات الخاصة بالمنظمة الدولية لمعرف الكيانات القانونية (GLEIF)، وتطبيق معايير جمع وإدارة بيانات عقود المشتقات المالية الخاصة بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) تحت إشراف البنك المركزي السعودي (ساما).
وعلى المستوى الخليجي والدولي، فقد أدى دورًا جوهريًّا بمشاركته في تنفيذ المشروع الخاص بالمبادرة الاستراتيجية الصادرة بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بتبادل المعلومات الائتمانية بين مراكز المعلومات الائتمانية في دول الخليج.
ومثّل "سمة" في لقاءات المختصين في مجال المعلومات الائتمانية التي تقيمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تهدف إلى تعزيز أطر التعاون بين دول الخليج، بما يتعلق بصناعة المعلومات الائتمانية.
وقد اُختير كذلك لتمثيل الشركة دوليًّا كعضو في اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية التي تعمل تحت مظلة صندوق النقد العربي؛ حيث شارك بأوراق عمل ودراسات تستعرض تجربة "سمة" في مجال صناعة المعلومات الائتمانية.
وكذلك مثّل "القديري"، شركة "سمة" كمشارك في عدة مبادرات تابعة لصندوق النقد الدولي التابع لمجموعة البنك الدولي، من عام 2016م حتى 2021م، والخاصة ببناء ونشر تقارير مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال .
يذكر أنّ "القديري" حصل على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود، ودرجة الماجستير من جامعة متشجن الشرقية في الولايات المتحدة الأمريكية في ذات التخصص، وعمل على بناء وتطوير مهاراته العملية من خلال التعليم الأكاديمي والتدريب المهني والتعلم الذاتي.
حيث أتمّ العديد من برامج تطوير المهارات القيادية والاستراتيجية في أعرق الجامعات العالمية، كجامعة لندن للأعمال في بريطانيا، وجامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة، إلى جانب تركيزه على جوانب التطوير الذاتي من خلال تعلّمه تطوير البرمجيات المحلية والسحابية، وبناء قواعد البيانات وتبادلها وتصميم منصّات البنية التحتية للأنظمة التقنية.