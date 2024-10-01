تعيين "سلطان القديري" رئيسًا تنفيذيًّا لـ"سمة"

وتدرج بعدها في العديد من المناصب الإدارية والقيادية في "سمة"، كتولّيه منصب رئيس إدارة البيانات؛ إذ أسس إدارة متخصصة تهتم بالجوانب الجوهرية للبيانات، مثل: العمليات التشغيلية للبيانات، وجودة البيانات وحوكمتها، وذكاء الأعمال.