"أمانة الطائف" تُغلق 3 محلات وتحرّر 49 مخالفة للاشتراطات الصحية

ودعت الأهالي إلى ضرورة تعاونهم مع الأمانة عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على مرافق تداول الأطعمة غير الملتزمة بالاشتراطات والتعليمات، من خلال تطبيق بلدي "صور وأرسل"، أو الاتصال بمركز البلاغات "940" لمباشرة مراقبي الأمانة وبلدياتها الفرعية للحالة ومعالجتها.