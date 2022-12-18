"أمانة الطائف" تُغلق 3 محلات وتحرّر 49 مخالفة للاشتراطات الصحية

نفّذت أمانة الطائف عددًا من الجولات الرقابية الميدانية على المحلات التجارية والمطاعم والمطابخ والمقاهي، في الهدا والعطيف وجنوب الطائف.
وضبطت الأمانة خلال الحملة مخالفات للاشتراطات الصحية وتجاوزات للأنظمة والتعليمات البلدية، وحرّرت 49 مخالفة على تجاوزات المنشآت والأسواق التجارية والمطاعم والمرافق ذات الصلة المباشرة بالمواطن.
كما جرى إغلاق ثلاثة مرافق لم تلتزم بالتعليمات وتكررت مخالفاتها، وتحفّظت البلديات الفرعية على المضبوطات المخالفة.
جاءت هذه الجولات استمرارًا لجهود أمانة الطائف في متابعة الالتزام بمتطلّبات مزاولة الأنشطة التجارية وتطبيق الاشتراطات، وبرنامج معالجة التشوُّه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة.
وأشارت الأمانة إلى أن البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات البلدية تواصل جولاتها الرقابية المكثّفة، والتي تسبقها حملات توعوية على المنشآت والمرافق التجارية كافة؛ تعزيزًا للجانب التوعوي والرقابي لجميع المرافق التجارية، كما تتعاون مع المستهلكين باعتبارهم شركاءَ فاعلين للأمانة؛ سعيًا لتوفير وتطوير الخدمات البلدية المقدّمة للأهالي.
وحذّرت أمانة الطائف المخالفين بأنها لن تتهاون في تطبيق لائحة الغرامات البلدية بحقهم، خصوصًا إذا كانت المخالفة تمسّ صحة المواطنين.
ودعت الأهالي إلى ضرورة تعاونهم مع الأمانة عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على مرافق تداول الأطعمة غير الملتزمة بالاشتراطات والتعليمات، من خلال تطبيق بلدي "صور وأرسل"، أو الاتصال بمركز البلاغات "940" لمباشرة مراقبي الأمانة وبلدياتها الفرعية للحالة ومعالجتها.