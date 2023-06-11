وزير الطاقة: إعلان قريب عن استثمارات سعودية صينية مشتركة.. لدينا قدر كبير من التعاون

وأضاف الأمير عبدالعزيز: في المملكة ليس علينا أن نشارك في المعادلة الصفرية، ونعتقد ونؤمن أن هنالك الكثير من الفرص المتاحة عالميًّا خاصة مع الموقع الجغرافي المحوري الذي يُخَوّلنا للوصول للكثير من الأطراف، وأن نشارك ونعمل مع الجميع، وليس علينا أن نواجه خيارات حول أن تكون معنا أو مع غيرنا.