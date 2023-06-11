وزير الطاقة: إعلان قريب عن استثمارات سعودية صينية مشتركة.. لدينا قدر كبير من التعاون

كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن إعلان قريب لاستثمارات سعودية صينية مشتركة؛ مؤكدًا أن المملكة لديها منهجية في الاستثمارات العالمية مع الجميع، وهي منهجية بسيطة جدًّا.
وأضاف الأمير عبدالعزيز: في المملكة ليس علينا أن نشارك في المعادلة الصفرية، ونعتقد ونؤمن أن هنالك الكثير من الفرص المتاحة عالميًّا خاصة مع الموقع الجغرافي المحوري الذي يُخَوّلنا للوصول للكثير من الأطراف، وأن نشارك ونعمل مع الجميع، وليس علينا أن نواجه خيارات حول أن تكون معنا أو مع غيرنا.
وقال وزير الطاقة خلال جلسات الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني في الرياض: إن السعودية والصين لديهما قدر كبير من التعاون الثنائي.. ولا نلتفت للانتقادات بشأن تنامي العلاقات السعودية الصينية، ولدينا طموحات كبيرة في تصدير الكثير من المنتجات للعالم، وبرنامج طموح لتبادل الاستثمارات مع الصين.