مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تخريج الدفعة الثانية من أطباء برنامج الزمالة الأمريكية في طب الطواريء بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن
احتفلت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بتخريج الدفعة الثانية من الأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة الأمريكية "Faculty Development Fellowship" في طب الطوارئ، الذي تنظمه بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن ، والبالغ عددهم "18" طبيباً من مختلف القطاعات، ليصبح عدد خريجي هذا البرنامج منذ بدايته "٣٠ " طبيباً.
وعبر د. سعد الشهراني مدير برنامج الزمالة و المدير الطبي لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الخبر، عن تهانيه للخريجين مشيداً بجهدهم ومثابرتهم الذي توجوه بنيل أحد أقيم الزمالات الطبية، مضيفاً أن النجاح الكبير الذي حققته المجموعة في الدفعتين الأولى والثانية من البرنامج، يعد من أرفع الزمالات العالمية، ويجسد القدرات الكبيرة التي تملكها مستشفياتها، من حيث توفر الكفاءات المهنية والبنية التحتية، وغيرها من المعايير الدقيقة الخاصة بهذه الجامعة العريقة، مضيفاً أن هذا النجاح يحفز على توسيع مجالات التعاون مع الجامعة بإضافة تخصصات جديدة.
وتابع د. الشهراني أن التعاون مع جامعة جورج واشنطن، أتاح للأطباء الملتحقين بالبرنامج الإستفادة من الخبرات والتجارب العريقة لواحدة من أكبر الجامعات العالمية، والأول على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن فئة "أفضل فرص التدريب" . مشيراً إلى أن البرنامج يركز على بناء القدرات البحثية والتعليمية والقيادية، وسينعكس بإذن الله إيجاباً على خدمات الرعاية الصحية.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، تعتبر التعليم الطبي جزءا لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، وفي هذا السياق ترتبط باتفاقية تعاون مع جامعة جورج واشنطن الأمريكية George Washington University، تهدف إلى تطوير أداء الممارسين الصحيين ورفع مستوى كفاءتهم ، كما أنها وقعت اتفاقيات تعاون مماثلة مع الكلية الملكية الإيرلندية للأطباء royal college of physicians of irland لتنظيم امتحانات زمالتها، بالإضافة إلى جامعات كندية كويسترن أونتاريو، وكالجاري، وكوين، و تورنتو، وأوتاوا، وجامعات أخرى إقليمية ومحلية، وذلك في إطار جهود المجموعة في تطوير أداء الممارسين الصحيين ورفع مستوى كفاءتهم، وخلق فرص عالية للكادر الطبي في مجال التعليم والتدريب، وذلك تماشيًا مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.