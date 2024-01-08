تعزيزاً لمبدأ تكافؤ الفرص.. "التعليم" تحتفي باليوم العربي لمحو الأمية

تشارك وزارة التعليم في الاحتفاء باليوم العربي لمحو الأمية، الذي أقرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألسكو) في الثامن من يناير كل عام؛ تعزيزاً لمبدأ تكافؤ الفرص في عملية التعليم، ودعم أحقية كل فرد في التعلّم، وضمان استمرارية التعليم مدى الحياة، وذلك في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لقطاع التعليم.