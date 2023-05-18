اعتماد نتائج الفائزين بجائزة تعليم جازان "متوهجون" لعام 2023

يذكر أن جائزة تعليم جازان "متوهجون"، كانت قد انطلقت خلال الحفل الرسمي الذي رعاه مدير عام التعليم بالمنطقة، في وقت سابق، ضمن مبادرات الإدارة العامة الهادفة لتجويد العمل لدى المجتمع التعليمي وتشجيع إيجاد التعادل والتنافس الإيجابي بين أفراده، بما يتماشى مع توجهات وزارة التعليم لإيجاد بيئة محفزة للإبداع، والسعي نحو الصدارة والتميز في البحث والابتكار العلمي.