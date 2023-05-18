اعتماد نتائج الفائزين بجائزة تعليم جازان "متوهجون" لعام 2023

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، ملهي بن حسن عقدي، اليوم الخميس، نتائج 13 فائزًا وفائزة بجائزة تعليم جازان "متوهجون" في دورتها الحالية لعام 2023م.
كما قدم للفائزين التهنئة على هذا الإنجاز التعليمي الكبير، وحاثًّا إياهم على مواصلة جهود حصد مزيد من التميز والإنجاز في مختلف المجالات.
وأكد "عقدي" أهمية الجائزة ودورها في تشجيع فئات المجتمع التعليمي، وإذكاء روح التنافس بينهم، وإبراز منجزاتهم بصفة مستمرة؛ لتحقيق الإبداع والتميز وريادته، وما للجائزة من أثر في نشر ثقافة الإبداع والتميز في المجتمع التعليمي.
وكذا إبراز دور المتميزين علميًّا وإداريًّا وتكريمهم ودعم مكانتهم في المجتمع، ونشر الممارسات التعليمية والإدارية المتميزة؛ للارتقاء بمستوى الأداء، والإسهام في تأهيل منسوبي ومنسوبات تعليم جازان؛ للمشاركة في المسابقات والجوائز على المستوى الوطني والدولي.
يذكر أن جائزة تعليم جازان "متوهجون"، كانت قد انطلقت خلال الحفل الرسمي الذي رعاه مدير عام التعليم بالمنطقة، في وقت سابق، ضمن مبادرات الإدارة العامة الهادفة لتجويد العمل لدى المجتمع التعليمي وتشجيع إيجاد التعادل والتنافس الإيجابي بين أفراده، بما يتماشى مع توجهات وزارة التعليم لإيجاد بيئة محفزة للإبداع، والسعي نحو الصدارة والتميز في البحث والابتكار العلمي.
وتتكوّن الجائزة من ست فئات، مستهدفة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، والمشرفين التربويين والمشرفات، والمعلمين والمعلمات، ووكلاء المدارس والوكيلات، والموجهين الطلابيين والموجهات، ورواد النشاط الطلابي والرائدات، والموظفين الإداريين والموظفات، والمدارس الحكومية والأهلية، عبر جوائز تزيد قيمتها على 150 ألف ريال.
وأظهرت نتائج الجائزة في دورتها الحالية فوزَ: الطالبة أريام بنت أحمد علي عطيف من مكتب تعليم المسارحة والحرث، والطالبة رغد بنت محمد علي عقيلي من مكتب تعليم فرسان، والطالب عبدالملك بن طه حسن النعمي من مكتب تعليم أبو عريش، والطالب نواف بن يحيى حسن الجابري من مكتب تعليم العارضة بفئة الطالب المتميز، وفوز المعلمة النضيرة بنت محمد سالم العطاس من مكتب تعليم فرسان، والمعلم متعب بن محمد علي جراح من مكتب تعليم العارضة بفئة المعلم المتميز.
فيما حصلت المشرفة التربوية رفيعة بنت عبد الله علي حدادي، من مكتب تعليم أبو عريش على الجائزة في فئة التربوي المتميّز، وحصل على الجائزة في فئة الموظف الإداري المتميز، الموظفة جبرة بنت صديق عطيف من مكتب تعليم المسارحة والحرث، والموظفة عائشة بنت محمد مجرشي من مكتب تعليم العارضة.
وقد حصل مدير ابتدائية ومتوسطة تحفيظ القرآن الكريم بديحمة من مكتب تعليم صامطة حسين بن عبده أحمد قيسي، ومدير مجمع الأمير فيصل بن عبد الله التعليمي من مكتب تعليم وسط جازان خالد بن محمد علي شراحيلي، على الجائزة في فئة التميز المدرسي.
وحصلت إدارة التخطيط والتطوير على الجائزة في فئة التميز المؤسسي "إدارات". كما حصل مكتب تعليم وسط جازان "بنين" على الجائزة في فئة التميز المؤسسي "مكاتب تعليم".
وتحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، الأربعاء المقبل، بالفائزين والفائزات بالجائزة في دورتها الحالية، في حفل خطابي وفني بهذه المناسبة.