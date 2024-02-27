7 جوائز.. "صحي الرياض الأول" يتصدر تجمعات المملكة في جائزة "أداء الصحة"

توج وزير الصحة المهندس فهد الجلاجل تجمع الرياض الصحي الأول، بسبعة جوائز في عدد من المسارات المختلفة خلال الحفل السنوي لجائزة أداء الصحة في نسختها السادسة.
وحصدت الإدارة التنفيذية للتجمع الأول بالرياض، المركز الأول في مسار الطب الشرعي؛ لمشروع تحسين دقة بيانات الوفيات في التجمع من يناير إلى أكتوبر 2023م، وحصلت مدينة الملك سعود الطبية على المركز الأول في مسار تحسين الرعاية الحرجة، عبر مشروع تحسين ممارسة ثقب القصبة الهوائية في وحدات العناية المركزة، والمركز الثالث في مسار كفاءة الوصول للرعاية؛ عبر مشروع تأثير استخدام جراحة اليوم الواحد في حالات إصابة اليد، كما حصلت على المركز الثالث في مسار نموذج الرعاية الصحية الحديثة، عبر تقليل مدة الإقامة.
وحصل التجمع على المركز الثالث في مسار أكثر المنشآت الصحية استقبالًا لحالات الجلطة القلبية؛ فيما حصل مستشفى الملك خالد بالخرج على المركز الأول في مسار الإبداع والابتكار؛ بتقديمه مشروع تحسين رضا مرضى الطوارئ من خلال الأساليب المبتكرة المتزامنة بما في ذلك تعيين مرشد طوارئ وإنشاء مركز اتصال لقسم الطوارئ واستخدام لوحة معلومات حالة الطوارئ الإلكترونية المبتكرة، بالإضافة إلى حصوله على المركز الثالث في مسار الاستخدام الأمثل للعقاقير الطبية لمشروع تطبيق السجل الإلكتروني لإدارة الدواء على أقسام مرضى التنويم بمستشفى الملك خالد لتقليل الأخطاء الدوائية بنسبة 70% خلال 6 أشهر.
يُذكر أن "أداء الصحة" يعد أحد مبادرات التحول في القطاع الصحي بهدف تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وتسهيل الوصول لها، عبر العمل على مستهدفات استراتيجية للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.