7 جوائز.. "صحي الرياض الأول" يتصدر تجمعات المملكة في جائزة "أداء الصحة"

وحصدت الإدارة التنفيذية للتجمع الأول بالرياض، المركز الأول في مسار الطب الشرعي؛ لمشروع تحسين دقة بيانات الوفيات في التجمع من يناير إلى أكتوبر 2023م، وحصلت مدينة الملك سعود الطبية على المركز الأول في مسار تحسين الرعاية الحرجة، عبر مشروع تحسين ممارسة ثقب القصبة الهوائية في وحدات العناية المركزة، والمركز الثالث في مسار كفاءة الوصول للرعاية؛ عبر مشروع تأثير استخدام جراحة اليوم الواحد في حالات إصابة اليد، كما حصلت على المركز الثالث في مسار نموذج الرعاية الصحية الحديثة، عبر تقليل مدة الإقامة.