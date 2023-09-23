ينبع تحتفي باليوم الوطني بحضور المحافظ.. مسيرة بحرية بمشاركة 65 قاربًا والمكتسية باللون الأخضر

احتفلت محافظة ينبع باليوم الوطني 93 بعددٍ من الفعاليّات بشرم ينبع وبالمنطقة التاريخية وينبع النخل، حيث أُقيمت بشرم ينبع المسيرة البحرية بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي وعددٍ من المسؤولين وجمهور كبير من المواطنين، بمشاركة عدد 65 قاربًا والمكتسية باللون الأخضر ابتهاجًا باليوم الوطني وبمشاركة عددٍ من الجهات الأمنية والحكومية.
وفي المنطقة التاريخية بينبع أقامت هيئة التراث فعاليّات عروض الصوت والضوء على واجهات المباني التراثية وفعاليّات الحرفيين بمركز تدريب الحرفيين ببيت الصائغ بينبع والذي يهدف إلى إظهار الجوانب التراثية في ينبع بطريقة إبداعية تتناسب مع واجهة ينبع التاريخية وعدد من الفنون الشعبية.
كما أُقيم في ينبع النخل احتفالاً بهذه المناسبة في مركز الاحتفالات حيث تضمنت العديد من الفعاليّات منها مسيرة وطنية وعروض فنية وفلكلور شعبي ومسابقات للفئات العمرية كافة، وهدايا للأطفال وسحوبات قيمة.