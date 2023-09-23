ينبع تحتفي باليوم الوطني بحضور المحافظ.. مسيرة بحرية بمشاركة 65 قاربًا والمكتسية باللون الأخضر

احتفلت محافظة ينبع باليوم الوطني 93 بعددٍ من الفعاليّات بشرم ينبع وبالمنطقة التاريخية وينبع النخل، حيث أُقيمت بشرم ينبع المسيرة البحرية بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي وعددٍ من المسؤولين وجمهور كبير من المواطنين، بمشاركة عدد 65 قاربًا والمكتسية باللون الأخضر ابتهاجًا باليوم الوطني وبمشاركة عددٍ من الجهات الأمنية والحكومية.