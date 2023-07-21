"الراجحي" يستعرض مبادرات وبرامج المملكة لتنمية الموارد البشرية والحماية الاجتماعية

واستعرض "الراجحي" نهج المملكة الاستباقي في الاهتمام بموضوعات المهارات وتنمية الموارد البشرية، والحماية الاجتماعية الشاملة للعمّال مع مراعاة الاعتبارات الخاصة لأنماط العمل الحديثة، مشيراً إلى أبرز المبادرات والبرامج التي أطلقتها المملكة في ذلك السياق، مثل مبادرة المجالس القطاعية للمهارات، ومسرّعة المهارات، وبوابة العمل الحر، ومنجزات تلك المبادرات، وأثرها الجوهري على سوق العمل السعودي، مؤكداً على أهمية إتاحة الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، وضرورة تسهيل الوصول إلى خطط الضمان الاجتماعي للجميع.