"الأرصاد" يطلق المرحلة الثالثة من البرنامج التوعوي التثقيفي للطلاب والطالبات

وأوضح مديرُ التوعية والتطوع بالمركز نواف الشريف، أن البرنامج التوعوي والتثقيفي يهدف إلى نشر الوعي بأهمية الطقس والمناخ للنشء، والذي يعتبر من أولويات المركز لتكون الأرصاد جزءًا لا يتجزّأ من مناشط الحياة، إضافة إلى إنشاء جيل ملمّ بمعلومات الطقس والمناخ بشكل تام.