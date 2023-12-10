"الأرصاد" يطلق المرحلة الثالثة من البرنامج التوعوي التثقيفي للطلاب والطالبات

أطلق المركزُ الوطني للأرصاد، اليوم، المرحلةَ الثالثة من البرنامج التوعوي والتثقيفي بالطقس والمناخ للطلاب والطالبات بمنطقة عسير، والذي يستمرّ لمدة 5 أيام، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية للمركز مع وزارة التعليم.
يأتي ذلك بحضور مدير المركز بالمنطقة الجنوبية صالح آل فهيد، والمدير العام المساعد للشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير الدكتور سعيد آل ربيع.
وأوضح مديرُ التوعية والتطوع بالمركز نواف الشريف، أن البرنامج التوعوي والتثقيفي يهدف إلى نشر الوعي بأهمية الطقس والمناخ للنشء، والذي يعتبر من أولويات المركز لتكون الأرصاد جزءًا لا يتجزّأ من مناشط الحياة، إضافة إلى إنشاء جيل ملمّ بمعلومات الطقس والمناخ بشكل تام.
ويشمل البرنامجُ: إقامةَ معرض في صالة المعارض التابعة لإدارة النشاط الطلابي؛ لتقديم المعلومات التثقيفية بأهمية الأرصاد في حياتنا للزوار من طلاب وطالبات المدارس.
كما يتضمّن عربةَ رصد مجهزة بالتقنيات والأجهزة في رصد الظواهر الجوية وقياس عناصر الطقس المختلفة، مع عرض أفلام توعوية تحتوي شخصيات كرتونية من خلال شخصيتَيْ "رصود، وغيمة"، وإقامة محاضرات تثقيفية، والتعريف بأهمّ الأجهزة المستخدمة في عمليات الرصد الجوي.