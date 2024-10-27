ضمن مشروع التحصيل الجديد.. لا يحق لجهات التمويل سحب الأقساط بعد التاريخ المتفق عليه

حمل المشروع الذي طُرح من قِبل البنك المركزي السعودي "ساما"، وأعلنه أمس لتحديث "ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد"، العديد من التحسينات، من أبرزها إلزام جهات التمويل باستقطاع القسط في التاريخ المتفق عليه، وفي حال تجاوز هذا التاريخ فالسبب عائد لجهات التمويل، وعدم الحصول على موافقة العميل الموثقة على الاستقطاع لكل حالة على حدة بعد التاريخ المتفق عليه؛ فإن جهات التمويل ملزمة بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون احتساب أي كلفة أجل أو رسوم إضافية، مع إشعار العميل بذلك من خلال وسائل الاتصال الموثقة.