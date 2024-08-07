ضبابٌ على المرتفعات.. "الأرصاد": طقسٌ شديدُ الحرارة على الشرقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.