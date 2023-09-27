فيديو.. "الأمن العام" يستعرض عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مواطن روّج مادة الميثامفيتامين المخدر الشبو في جازان.
في الرياض، تمّ القبض على مواطن روّج مادتَي الحشيش والإمفيتامين ومادة الميثامفيتامين المخدّر وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وتمكنت شرطة المنطقة الشرقية من ضبط مواطنَيْن ارتكبا سلوكيات وألفاظاً منافية للآداب العامة بحفر الباطن.
وأضاف الأمن العام في فيديو على حسابه في "إكس"، أنه تم القبض على 8 مواطنين بالطائف تشاجروا جماعياً في أحد الأماكن العامة وجارٍ القبض على مَن وثّق ونشر المحتوى المرئي؛ لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وفي تبوك، تمّ القبض على 4 مواطنين عطّلوا حركة السير في أحد الطرق، وجارٍ القبض على مَن وثّق ونشر المحتوى المرئي لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
ونجحت شرطة الخرمة في ضبط 3 مواطنين تشاجروا بينهم في أحد الأماكن العامة بالخرمة، وجارٍ القبض على مَن وثّق ونشر المحتوى المرئي لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وفي تربة، تمّ القبض على 3 مواطنين رفعوا لافتة ذات مضامين تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية وجارٍ القبض على مَن وثّق ونشر المحتوى المرئي؛ لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وفي الجوف، تمّ القبض على مواطنيْن روّجا مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وتمّ القبض أيضاً على 3 مواطنين روّجوا مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي بأبها.
وتمكنت شرطة المنطقة الشرقية من القبض على شخص قام بترويج 2034 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر بالأحساء.
وتمّ القبض على مقيمَيْن من الجنسية الهندية روّجا 45 كيلو جراماً من نبات القات المخدر مخبأةً في مركبة يقودها أحدهما بجازان.