غزارة الأمطار في جازان وعسير الجمعة والسبت.. هذه التفاصيل

وبحسب آخر ما صدر من مُخرجات النماذج العددية، فيُتوقع أن تكون مرتفعات جازان وعسير، اليوم الجمعة، تحت تأثير سُحب رُكامية تتسم بالقوة، وستزداد شدة وشمولية بشكلٍ اضافي يوم السبت، لتحمل معها الأمطار الرعدية الغزيرة وزخات من البَرَد التي قد تكون كثيفة ومتراكمة أحياناً، مع فرصة عالية لتشكُّل السيول، خاصة في المناطق المنخفضة والمنحدرات الجبلية، قد يمتد بعض هذه السحب نواحي الباحة حتى الطائف والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرّمة، لكن بشدة أقل.