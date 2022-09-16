غزارة الأمطار في جازان وعسير الجمعة والسبت.. هذه التفاصيل

يبدو أن الأحوال الجوية غير المستقرة التي تؤثر بشكل يومي في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة ستأخذ منحى تصاعدياً خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتحديداً يومَي الجمعة والسبت، إذ يتوقع أن تشهد بعض المناطق أمطاراً رعدية غزيرة إلى شديدة الغزارة، تستوجب الانتباه من احتمالية تشكُّل السيول وجريان الأودية.
وبحسب آخر ما صدر من مُخرجات النماذج العددية، فيُتوقع أن تكون مرتفعات جازان وعسير، اليوم الجمعة، تحت تأثير سُحب رُكامية تتسم بالقوة، وستزداد شدة وشمولية بشكلٍ اضافي يوم السبت، لتحمل معها الأمطار الرعدية الغزيرة وزخات من البَرَد التي قد تكون كثيفة ومتراكمة أحياناً، مع فرصة عالية لتشكُّل السيول، خاصة في المناطق المنخفضة والمنحدرات الجبلية، قد يمتد بعض هذه السحب نواحي الباحة حتى الطائف والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرّمة، لكن بشدة أقل.