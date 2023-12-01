4 أشواط تنافسية في رابع أيام مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

شهد اليوم الرابع من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، أربعة أشواط تأهيلية تنافسية بين عدد كبير من أبرز الصقارين السعوديين من المحترفين والمُلاك في مسابقة الملواح (400 متر)، تنافس فيها مجموعة واسعة من الصقور الأبطال وأصحاب الإنجازات.