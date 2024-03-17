دراسة علمية.. هكذا يُمكن خفض الحرارة في مدينة الرياض إلى 4.5 درجة

أظهرت بعض الدراسات، وفقًا لتقرير نُشر على موقع "إيرث دوت أورغ"، أن تأثير الجزر الحرارية قد يؤدي إلى زيادة درجات حرارة المناطق الحضرية بمقدار يصل إلى 7 درجات مئوية خلال النهار و12 درجة مئوية في الليل مقارنة بالمناطق الريفية، ويمكن أن يسفر هذا الارتفاع في درجات الحرارة عن تدهور في جودة الهواء وزيادة في تركيز الأوزون على مستوى سطح الأرض، بالإضافة إلى الملوثات الأخرى.