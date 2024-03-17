دراسة علمية.. هكذا يُمكن خفض الحرارة في مدينة الرياض إلى 4.5 درجة

تعتبر الاستراتيجية التي كشف عنها الفريق الدولي من الباحثين في الدراسة العلمية الجديدة خطوة مهمة نحو تخفيف الحرارة في المدن الكبرى ذات المناخ الصحراوي الحار، من خلال استخدام طلاءات عاكسة للضوء وزراعة المساحات الخضراء المروية، يتم تحقيق تأثيرات إيجابية على درجات الحرارة في المدن، مما يقلل من الاحتباس الحراري ويحسن من جودة الحياة في هذه المناطق الحضرية.
تعدّ هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تتناول بجدية تطبيق تقنيات مبتكرة لتخفيف الحرارة في المدن الحارة، وتقدم حلاً واعدًا للتحديات التي تواجهها هذه المدن في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة وتأثيراتها الضارة على البيئة والصحة العامة، ويظهر تعاون الجامعات والمؤسسات البحثية مع الهيئات المحلية في هذا السياق كحل فعال في تطوير حلول مستدامة للتحديات البيئية العالمية.
أظهرت بعض الدراسات، وفقًا لتقرير نُشر على موقع "إيرث دوت أورغ"، أن تأثير الجزر الحرارية قد يؤدي إلى زيادة درجات حرارة المناطق الحضرية بمقدار يصل إلى 7 درجات مئوية خلال النهار و12 درجة مئوية في الليل مقارنة بالمناطق الريفية، ويمكن أن يسفر هذا الارتفاع في درجات الحرارة عن تدهور في جودة الهواء وزيادة في تركيز الأوزون على مستوى سطح الأرض، بالإضافة إلى الملوثات الأخرى.
وتشير التقديرات إلى أن الحرارة الشديدة في المناطق الحضرية تؤثر على أكثر من 450 مدينة في جميع أنحاء العالم، مما يزيد من الطلب على استهلاك الطاقة ويؤثر سلبًا على الصحة العامة، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات المرتبطة بالحرارة.
وفي العاصمة الرياض، تتجاوز درجات الحرارة القصوى 50 درجة مئوية خلال فصل الصيف، مما يجعلها واحدة من أكثر المدن حرارة على مستوى العالم، ويؤدي الجمع بين التحضّر السريع وتغير المناخ إلى زيادة درجات الحرارة مع ما ينتج عنه من ارتفاع في استهلاك الطاقة وآثار صحية ضارة.
في الدراسة الجديدة، قام الباحثون بإجراء عمليات محاكاة شاملة لتخفيف الحرارة في منطقة المصيف بالرياض، حيث شملت هذه المحاكاة تقييم أداء الطاقة في 3323 مبنى حضريًا، وتضمنت المحاكاة تجربة 8 سيناريوهات مختلفة للتبريد؛ بهدف تحديد الاستراتيجيات المثلى لخفض درجات الحرارة في المدينة وتقليل احتياجات الطاقة.