موجز "سبق" الأسبوعي: مؤسسة دولية للأمن السيبراني.. و14 قرارًا بمجلس الوزراء.. ودعم سعودي ضد داعش

حَفِل الأسبوع الماضي بعدد وافر من الموضوعات السياسية والاقتصادية والرياضية والدينية المهمة، التي حَظِيت باهتمام قارئ "سبق"، وكان أبرزها إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، واستقبال سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وزير الخارجية الأمريكي، وبحث العلاقات المشتركة، وقيام السعودية بدعم التحالف الدولي ضد داعش.
كما شهد الأسبوع تفاصيل اللائحة التنفيذية لتفعيل كاميرات المراقبة، وتحديد المواقع التي ستوضع فيه هذه الكاميرات.
وكانت هناك أخبار اقتصادية مميزة، تصدَّرها حفل الربط الكهربائي بين دول الخليج العربية ودولة العراق، الذي أُقيم بالمنطقة الشرقية.
ورياضيًّا حاز توجيه ولي العهد ببدء تخصيص الأندية الرياضية اهتمام القُراء والمتخصصين.
وهنا رصد شامل لأحداث الأسبوع:
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، لتكون مؤسسة ذات شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وغير هادفة إلى الربح، ولها الأهلية الكاملة لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها تحت إشراف مجلس أمناء خاص بها، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.
وتهدف المؤسسة إلى الإسهام في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، والتعاون الدولي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، ومواءمة الجهود الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني ودعمها.
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة أطلع سموه مجلس الوزراء على فحوى لقائه بفخامة رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، وما اشتمل عليه من استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات. بعد ذلك تناول مجلس الوزراء مجمل المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في السعودية ونظرائهم بعدد من الدول خلال الأيام الماضية، في إطار ما توليه السعودية من الحرص على تعزيز روابط الصداقة، ومد جسور التعاون مع المجتمع الدولي؛ بما يدعم ترسيخ مبادئ التنمية والتقدم والازدهار في العالم أجمع.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمره الكريم باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، لأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل تعزيزه، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
يأتي مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، الذي أعلنه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ ليواكب الرؤية الطموحة للمملكة 2030.
وتركز الرؤية بشكل عام في القطاع الرياضي على إنشاء المزيد من المرافق والمنشآت الرياضية، بالشراكة مع القطاع الخاص؛ ليكون بمقدور الجميع ممارسة رياضاتهم المفضلة في بيئة مثالية.كما تشجع الرؤية الرياضات بأنواعها من أجل تحقيق تميُّز رياضي على الصعيدَيْن المحلي والعالمي، والوصول إلى مراتب عالمية متقدمة في عدد منها.
شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في المعرض المصاحب للاجتماع الوزاري لدول التحالف الدولي ضد داعش، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الرياض، خلال الفترة من 7 وحتى 8 يونيو 2023م، بمشاركة 85 عضوًا من أعضاء التحالف العالمي؛ بهدف مساعدة المتضررين من داعش وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم بشكل آمن.واستعرض المركزُ من خلال جناحه ما قام به من أعمال إنسانية وإغاثية استفادت منها 92 دولة حول العالم، في قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والإيواء ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية والمياه والإصحاح البيئي والحماية وغيرها.
دشن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، بدء تنفيذ الربط الكهربائي بين هيئة الربط الخليجي وجمهورية العراق، وذلك بحضور وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الطاقة العراقي السيد زياد علي فاضل الرزيج وعددٍ من وزراء الطاقة بدول الخليج العربي، والسفراء الخليجيين لدى المملكة وعددٍ من المسؤولين الخليجيين والعراقيين. وتفصيلاً، عبّر الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، عن سعادته الغامرة بالاحتفال بهذه الخطوة من خطوات هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، معتبرًا هذه المناسبة ثمرة مباركة من ثمار مجلس التعاون لدول الخليج العربي، من خلال تدشين مشروع الربط الكهربائي مع دولة العراق الشقيقة.
نشرت الجريدة الرسمية، تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.
وتتكون اللائحة من 20 مادة، فيما يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
وتنص المادة الأولى أن تكون للعبارات الواردة في هذه اللائحة، المعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة الأولى من النظام. ويقصد بالعبارات التالية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها:
أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عن توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة، اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم 10 يونيو 2023م بتوقيت الخرطوم. وسيلتزم الطرفان بموجب هذا الاتفاق بوقف الهجمات والقصف المدفعي والجوي وعدم استخدام الطائرات المسيرة وتحريك القوات وإعادة تمركزها وإمدادها، وعدم السعي للحصول على ميزة عسكرية أثناء فترة وقف إطلاق النار.
دعا المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الدول العربية إلى اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون استفادة التنظيمات الإرهابية من أية أموال أو منافع مادية تُدفع من أجل إطلاق سراح رهائن أو مختطفين؛ وذلك لمنع تلك التنظيمات من إدامة تمويل أنشطتها الإرهابية.
وطالَبَ المكتب التنفيذي، في قراراته الصادرة في ختام أعمال اجتماع الدورة (71) بالجامعة العربية برئاسة المملكة، الدول العربية، بضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحد من عمليات الاختطاف وأخذ الرهائن وكذلك تشديد العقوبات في جرائم الاختطاف بغرض طلب الفدية؛ بما يسهم في الحد من تلك الجرائم.
وصلت مطار بورتسودان الدولي، الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة عشرة تحمل على متنها 30 طناً من السلال الغذائية والمواد الطبية.
يأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.
قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم هو آخر الكنة وغدا 18 ذي القعدة 1444هـ الموافق 7 يونيو أول أيام مربعانية القيظ وأول طوالعها "الثريا".
وأضاف الحصيني، أيام مربعانية القيظ 39 يوماً مقسمة على الثريا والدبران والهقعة، في منتصفها ينعدم الظل وتتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان معلنا بداية الصيف فلكياً 3 ذي الحجة 1444هـ يوافق 21 يونيو.
أكّد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، أن المرحلة الراهنة تتطلب دعم الاستثمارات النفطية في هذا التوقيت الحرج الذي يعاني فيه قطاع الطاقة والاقتصاد العالمي بشكل عام.
وقال وزير الطاقة، إن المنتجين في "أوبك +" بذلوا جهوداً واسعة للوصول إلى ما تحقق من تعاون لدعم استقرار السوق، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين المنتجين لمواجهة تحديات الفترة المقبلة. وأوضح وزير الطاقة، خلال الاجتماع الافتراضي للجنة المراقبة الوزارية المشتركة أمس، أن المنتجين يعملون على المضي قدماً في طريق تحديث وتطوير صناعة الطاقة ورفع الكفاءة وتحقيق التنوع الاقتصادي.
قال خبراء صندوق النقد الدولي في بيانهم الختامي الذي صدر عقب اختتام زيارتهم للمملكة بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2023م: إن الاقتصاد السعودي يشهد نموًا ملحوظًا نتيجة الانتعاش القوي في الاستثمار الخاص، واستمرار الوتيرة القوية لنمو القطاع غير النفطي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وأشاد خبراء الصندوق باستمرار تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية لرؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد مستدام وأكثر انتاجية، الذي شهد تقدمًا ملحوظًا في مجال الرقمنة، والبيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، ومشاركة المرأة في القوى العاملة، مؤكدين أن تنفيذ برنامج الإصلاحات الطموح سيساعد في تحقيق نمو قوي وشامل ومستدام.
أعلن نادي الاتحاد اليوم الجمعة رصد جميع المحال التجارية والمتاجر والمواقع الإلكترونية التي تقوم بانتهاك الحقوق التجارية للنادي، مشيرًا إلى أنه ستتم متابعة ورصد جميع المخالفين حفاظًا على حقوق النادي. وقال النادي في بيان إعلامي، نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "نود التنبيه إلى أن الإدارة القانونية بنادي الاتحاد تتابع عن كثب وترصد جميع المحال التجارية والمتاجر والمواقع الإلكترونية التي تقوم بانتهاك الحقوق التجارية للنادي، وتستغل المستهلكين، وذلك بعرضها بضائع مقلدة مستخدمة فيها العلامة التجارية للنادي بشكل غير قانوني، وقد تم بالفعل إغلاق عدد كبير منها".
واصلت مبادرة "طريق مكة " تقديم خدماتها للمستفيدين من حجاج بيت الله الحرام من جمهورية باكستان الإسلامية هذا العام (1444 هـ) في صالة المبادرة بمطار إسلام أباد الدولي، وذلك بتيسير وتسهيل إجراءات سفرهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.
وعبّر عديدٌ من ضيوف الرحمن من جمهورية باكستان الإسلامية عن سرورهم وسعادتهم بالمبادرة، وأنها نعمة عظيمة وفرصة لا تعوض، ولفتة إيجابية تُضاف إلى الجهود الكبيرة والمميزة، التي تنفذُها المملكة لتوفير أفضل وسائل الراحة وتخفيف عبء وعناء السفر لهم.
استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عددًا من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على 3 مواطنين بحائل قاموا باتخاذ مواقع التواصل الاجتماعي ومنزل وإحدى الاستراحات وسائل لترويج الميثامفيتامين المخدر "الشبو" ومادة الأمفيتامين والحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبِطت بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية.