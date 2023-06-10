موجز "سبق" الأسبوعي: مؤسسة دولية للأمن السيبراني.. و14 قرارًا بمجلس الوزراء.. ودعم سعودي ضد داعش

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، بدء تنفيذ الربط الكهربائي بين هيئة الربط الخليجي وجمهورية العراق، وذلك بحضور وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الطاقة العراقي السيد زياد علي فاضل الرزيج وعددٍ من وزراء الطاقة بدول الخليج العربي، والسفراء الخليجيين لدى المملكة وعددٍ من المسؤولين الخليجيين والعراقيين. وتفصيلاً، عبّر الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، عن سعادته الغامرة بالاحتفال بهذه الخطوة من خطوات هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، معتبرًا هذه المناسبة ثمرة مباركة من ثمار مجلس التعاون لدول الخليج العربي، من خلال تدشين مشروع الربط الكهربائي مع دولة العراق الشقيقة.