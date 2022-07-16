ولي العهد يُشيد بما شهدته قمة جدة من حرص على مواصلة التقدم والتعاون

يُذكر أنه ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بمركز الملك عبدالله الدولي للمؤتمرات في جدة، اليوم، قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، المشاركين في "قمة جدة للأمن والتنمية".