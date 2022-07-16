ولي العهد يُشيد بما شهدته قمة جدة من حرص على مواصلة التقدم والتعاون

أشاد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بما شهدته #قمة_جدة_للأمن_والتنمية، من حرص على مواصلة التقدم والتعاون؛ فيما يعزز مسيرة العمل المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، في جميع المجالات.
وقال سموه: نتطلع إلى مواصلة التعاون بما يحقق الأمن والرخاء والسلام والاستقرار والازدهار.
وتابع: قمة جدة للأمن والتنمية عكست عُمق العلاقات المتينة التي تربط دولنا بعضها ببعض، وبالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تأتي امتدادًا واستمرارًا لعقود من الروابط الاستراتيجية الوثيقة.
وفي ختام #قمة_جدة_للأمن_والتنمية؛ وجّه سمو #ولي_العهد الشكر لقادة ورؤساء وفود الدول على حضورهم ومشاركتهم الفعالة في القمة.
يُذكر أنه ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بمركز الملك عبدالله الدولي للمؤتمرات في جدة، اليوم، قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، المشاركين في "قمة جدة للأمن والتنمية".