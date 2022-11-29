"تعليم الرياض" تُوزِّع أكثر من 22 مليون مقرَّر على أكثر من مليون طالب وطالبة

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض توزيع المقررات الدراسية للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية على مدارس البنين والبنات للفصل الدراسي الثاني من عام ١٤٤٤هـ، البالغ عددها 6014 مدرسة.
وأوضح علي بن محمد الغامدي، المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، أن الانتهاء من تنفيذ خطة صرف وتوزيع المقررات الدراسية للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية تم قبل الانتهاء من أعمال الفصل الدراسي الأول؛ وذلك في إطار التهيئة للبداية الجادة للفصل الدراسي الثاني.
من جانبه بيَّن مساعد المدير العام للشؤون المدرسية، الدكتور محمد بن عبدالله آل حسين، أنه جرى الانتهاء من توزيع المقررات الدراسية في أكثر من ٩٠٪ من المدارس. وقد وُزعت الكتب على الطلاب والطالبات قبل بداية الفصل الثاني لتكون البداية جادة من اليوم الأول، وذلك من خلال توزيع (22.742.211) مقررًا دراسيًّا على أكثر من مليون طالب وطالبة من خلال توزيع مقررات المرحلة الابتدائية البالغة أكثر من (١٥٬٢٤٥٬٤٠٠) مقرر دراسي على (٥٠٨١٨٠) طالبًا وطالبة.
وأضاف بأنه تم توزيع مقررات المرحلة المتوسطة البالغة أكثر من (٣٬٥١٩٬٢٨٨) مقررًا دراسيًّا على (٢٩٣٢٧٤) طالبًا وطالبة، فيما تم توزيع مقررات المرحلة الثانوية البالغة (٣٬٩٧٧٬٥٢٣) مقررًا دراسيًّا على (٢٤٥٩٩٠) طالبًا وطالبة.