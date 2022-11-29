"تعليم الرياض" تُوزِّع أكثر من 22 مليون مقرَّر على أكثر من مليون طالب وطالبة

من جانبه بيَّن مساعد المدير العام للشؤون المدرسية، الدكتور محمد بن عبدالله آل حسين، أنه جرى الانتهاء من توزيع المقررات الدراسية في أكثر من ٩٠٪؜ من المدارس. وقد وُزعت الكتب على الطلاب والطالبات قبل بداية الفصل الثاني لتكون البداية جادة من اليوم الأول، وذلك من خلال توزيع (22.742.211) مقررًا دراسيًّا على أكثر من مليون طالب وطالبة من خلال توزيع مقررات المرحلة الابتدائية البالغة أكثر من (١٥٬٢٤٥٬٤٠٠) مقرر دراسي على (٥٠٨١٨٠) طالبًا وطالبة.