وقف الـ1700 ريال ينتهي بتعويض "الأوقاف" بـ66 مليون ريال.. القصة وما فيها

قالت الهيئة العامة للأوقاف إنها فازت في قضية وقفية، رفعتها لصالح الوقف، وحصلت فيها على حكم بتعويض مالي يتجاوز (66) مليون ريال.
وتفصيلًا أوضحت "الهيئة" أن الدعوى تَمثلت في قيام مواطن قبل (30) عامًا بشراء عقار وقف في المنطقة المركزية بمكة المكرمة بمبلغ بخس يُقَدر بـ1700 ريال فقط، وقد جرى البيع دون اتخاذ إجراءات التحقق من توفر الغبطة والمصلحة للوقف.
وأضافت أنها حرّكت دعوى ضد المشتري بعدما كشفت إزالة العقار -الذي تم مؤخرًا من قِبَل الدولة للمنفعة العامة وفق أحكام الأنظمة ذات العلاقة- حيث لوحظ عند صرف التعويض ما حصل من خطأ في إجراءات البيع، فسارت الدعوى إلى أن انتهت بإبطال البيع واستحقاق الوقف لكامل تعويض الأرض كاملًا، وقدره (66.144.400) ستة وستون مليونًا ومائة وأربعة وأربعون ألفًا وأربعمائة ريال.