وقف الـ1700 ريال ينتهي بتعويض "الأوقاف" بـ66 مليون ريال.. القصة وما فيها

وأضافت أنها حرّكت دعوى ضد المشتري بعدما كشفت إزالة العقار -الذي تم مؤخرًا من قِبَل الدولة للمنفعة العامة وفق أحكام الأنظمة ذات العلاقة- حيث لوحظ عند صرف التعويض ما حصل من خطأ في إجراءات البيع، فسارت الدعوى إلى أن انتهت بإبطال البيع واستحقاق الوقف لكامل تعويض الأرض كاملًا، وقدره (66.144.400) ستة وستون مليونًا ومائة وأربعة وأربعون ألفًا وأربعمائة ريال.