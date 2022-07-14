زيارة "بايدن".. ملفات "ديناميكية" تواجه بموقف عربي موحد وقيادات خليجية "استثنائية"

وأشار "العساف" إلى أن هذه الظروف تحتم أن يأتي بايدن للمنطقة بعد أن طور عقائد واشنطن في التعامل مع حلفائها أو أصدقائها العرب مختلفة عما يؤمن به الديمقراطيون من جهة ومن جهة أخرى تعامل مختلف من أمريكا بجميع مؤسساتها باستبدال طريقتها التي تقدم القوة أولاً بالوصفة السحرية التي نسبت لأحد أبنائها جوزف ناي، فالقوة الناعمة تحقق ما لم تحققه القوة الصلبة، وتفوقها بأن الطرف الآخر يفعل ما يفعل برضاه وقناعته، لتتحول إلى أمريكا القائد والرائد وليس المهيمن الذي بدأ ينحسر نفوذه وهيمنته.