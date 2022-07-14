زيارة "بايدن".. ملفات "ديناميكية" تواجه بموقف عربي موحد وقيادات خليجية "استثنائية"

قال أستاذ في الإعلام السياسي لـ"سبق" إن العلاقات السعودية الأمريكية تحالف دائم واختلافات طارئة قد يكون هذا أصدق وصف لعلاقة التسعة عقود التاريخية التي أسسها الملك عبدالعزيز رحمه الله والرئيس روزفلت، ومنها انطلقت هذه العلاقة إلى فضائها الواسع لتصبح السعودية الحليف الأهم لواشنطن في المنطقة.
وتفصيلاً، أوضح الكاتب بصحيفة مكة الإلكترونية الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن العساف، أن القيادة السعودية تحظى باهتمام وتقدير خاص من قبل المؤسسات السياسية والإدارات الأمريكية لدورها القيادي ليس في مجال الطاقة والاقتصاد العالمي بل لأنها الدولة المنشودة في حل أزمات المنطقة والعالم السياسية والاقتصادية والصحية.
وزاد قائلاً إن ذلك يأتي عطفاً على ما تتمتع به من ثقل سياسي واقتصادي وروحي وخبرة في التعامل مع مختلف الأزمات بنجاح لافت للنظر، بالإضافة لتمتع السعودية بهوية سياسية قائمة على مرتكزات وثوابت جعلها محط أنظار واحترام القوى السياسية الدولية وخصوصاً عواصم صناعة القرار في العالم.
ونوه بأهمية النظر بواقعية للعلاقات بين الدول، فهي لا تسير على وتيرة واحدة من التوافق أو التنافر، وإنما تنتقل بين مد وجزر حسب المواقف والمصالح والتفاصيل التي لا يطلع عليها إلا الدوائر القريبة من صناع القرار كما أن العلاقات التاريخية بين الدول ترمم نفسها بنفسها.
وأبان أن زيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية زيارة استثنائية مختلفة عما سبقها من جميع زيارات رؤساء أمريكا السابقين مختلفة في توقيتها، فهي ليست زيارة بروتوكولية، وفي ظروفها الدولية التي ماتزال الكثير من تداعياتها مجهولة ولم يظهر للعالم إلا رأس جبل الجليد، وفي مضامينها التي سيكون عنوانها الأبرز الأمن والطاقة.
وقال إن النظام العالمي الجديد على وشك الظهور لقيادة العالم برأسين أو ثلاثة رؤوس وهذا ما تسعى واشنطن لحصاره وتأخير ظهوره، ومن ناحية أخرى الدول الخليجية اختلفت في كل شيء؛ سياسات خارجية مختلفة عما عهده بايدن خلال العقود الخمسة التي قضاها في دهاليز السياسة الأمريكية، سياسة سعودية خارجية أكثر ديناميكية ورشاقة، قيادات خليجية شابة تمتلك رؤيتها العصرية في التعامل مع متغيرات الظروف بطريقة تناسب التحولات الجيوسياسية الدولية لذا فسيقابل زعماء خليجيين مختلفين عما قابله أسلافه.
وأشار "العساف" إلى أن هذه الظروف تحتم أن يأتي بايدن للمنطقة بعد أن طور عقائد واشنطن في التعامل مع حلفائها أو أصدقائها العرب مختلفة عما يؤمن به الديمقراطيون من جهة ومن جهة أخرى تعامل مختلف من أمريكا بجميع مؤسساتها باستبدال طريقتها التي تقدم القوة أولاً بالوصفة السحرية التي نسبت لأحد أبنائها جوزف ناي، فالقوة الناعمة تحقق ما لم تحققه القوة الصلبة، وتفوقها بأن الطرف الآخر يفعل ما يفعل برضاه وقناعته، لتتحول إلى أمريكا القائد والرائد وليس المهيمن الذي بدأ ينحسر نفوذه وهيمنته.
وأردف بأن الرئيس الأمريكي سيواجه بموقف عربي (تسع دول) موحد لم تعرفه واشنطن من قبل، فالزعماء العرب متفقون على التحديات وطرق مواجهتها، باختصار العرب أكثر من أي وقت مضى يعرفون ماذا يريدون من واشنطن، وماذا سيقدمون لها.
وبيّن "العساف" أنه خليجياً تأمل الولايات المتحدة في تحقيق عدة أهداف وهي: إقناع منتجي النفط الخليجيين مواصلة زيادة إنتاجهم من أجل خفض الأسعار، تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً مع المملكة العربية السعودية، تهدئة مخاوف كل من الدول العربية وإسرائيل في حالة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وضمان دعم إقليمي للموقف الأميركي في مواجهة كل من الصين وروسيا في إطار ما يبدو من اندلاع حرب باردة جديدة.
وقال أستاذ الإعلام السياسي إنه من الجانب الخليجي ستحضر ملفات الطاقة، والأمن، والمشتريات العسكرية، وأزمات المنطقة وعلى رأسها اليمن، واستقرار العراق ووحدة سوريا وليبيا، وأمن السودان والمشاركة الحقيقية بالأصالة عن نفسها في مفاوضات إيران النووية وبرنامجها الصاروخي، ولكن هذه المرة ستشترط الدول الخليجية أن تحل الأفعال محل الأقوال، وأن تحدد واشنطن موقعنا على خريطتها الإستراتيجية المستقبلية هل نحن خلفاء أم شركاء أم أصدقاء تحت الطلب.
واختتم قائلاً إن هذه الزيارة قد تعيد العلاقة السعودية الخليجية الأمريكية إلى مسارها الطبيعي، أو تقترب منه؛ فالأحداث الكثيرة ربما جعلت بادين أكثر واقعية في التعامل مع السياسية الخارجية الأمريكية، وقد نلمس نتائجها مبكراً مثل رفع مبيعات السلاح، والأزمة في اليمن، وربما صياغة ميثاق إستراتيجي يحافظ على مسيرة العلاقات التاريخية بين البلدين وينقلها لفضاء أرحب.