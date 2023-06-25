"تقني مكة" تتطوع لصيانة المركبات على الطرقات المؤدية للمشاعر
تُسير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عبر برنامج "الصيانة التطوعية للمركبات على الطرقات"، أحد برامج مبادرة "تقني العطاء"؛ فرقًا ميدانية متخصصة للصيانة الطارئة للمركبات على الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة.
وقال مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني: إن هذه المبادرة هي امتداد لمبادرات تطوعية سابقة في هذا المجال، تقدمها المؤسسة بشكل تطوعي للحجاج والمعتمرين سنويًّا، لمن تتعرض مركباتهم للأعطال المفاجئة في طريقهم إلى العاصمة المقدسة؛ لاستكمال شعائرهم بكل يسر واطمئنان.
وأضاف "القرني": أن هذه الخدمة تُقدَّم على الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، وهي "طريق السيل – طريق مكة السريع – طريق المدينة – داخل مكة المكرمة"، وتستهدف مركبات المواطنين والمقيمين والجهات المشاركة في مساندة أعمال الحج.
وكشف "القرني" أن البرنامج يعمل من خلال خمس سيارات ورش متنقلة تتناوب عليها عشر فرق، وكل فرقة بها مشرف وثلاثة فنيين مهيئين ومجهزين بكل أدوات السلامة، مشيرًا إلى أن فترة العمل مستمرة على مدار الساعة حتى نهاية موسم الحج.
يذكر أن هذا البرنامج تُشارك في تنفيذه الكليات التقنية بمكة المكرمة وجدة، والمعاهد الصناعية الثانوية بمكة والطائف، بالإضافة إلى فرق الصيانة بالإدارة العامة بالمنطقة.