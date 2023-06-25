"تقني مكة" تتطوع لصيانة المركبات على الطرقات المؤدية للمشاعر

وقال مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني: إن هذه المبادرة هي امتداد لمبادرات تطوعية سابقة في هذا المجال، تقدمها المؤسسة بشكل تطوعي للحجاج والمعتمرين سنويًّا، لمن تتعرض مركباتهم للأعطال المفاجئة في طريقهم إلى العاصمة المقدسة؛ لاستكمال شعائرهم بكل يسر واطمئنان.