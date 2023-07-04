بعد ما حدث على منصة "تويتر".. "اليوسف" يطالب بإنترنت وشبكات تواصل واتصال سعودية

ويعلّق "اليوسف" قائلًا: "لنتخيل أن يتم حجب تلك الشبكات والتطبيقات في النطاق السعودي، ولنتصور أن نمنع من الشبكات الاجتماعية كتويتر وفيس بوك وسناب شات.. وكذلك (غوغل) ومن منتجات (مايكروسوفت) و(أبل) وبرامجهما وتطبيقاتهما التي اعتمدنا عليها.. تخيلوا يتم حجب تطبيقات التصقت أنت بها واستفدت منها وامتزجت حياتك بها، تطبيق حجوزات طيران أو فنادق، أو يطمس حساب لمشهور، أو يلغى حساب لجهة حكومية تتفاعل مع مستفيدين، أو لا يسمح لك باستخدام الإنترنت.. ونتذكر ما فعلته أمريكا بالصين بشأن قضية هواوي، فهو برهان واضح على حجم وقوة الأثر الذي سيصدم العالم أو الدولة أو الجهة المتأثرة، ولولا ترتيبات الصين المتحفزة وقدرتها على إنتاج نظام تشغيل خاص بها وبأجهزتها لهزمت اقتصاديًا وانهارت سياسيًا ولعادت إلى الوراء أحقابًا".