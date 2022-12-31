قد نشاهد كلاسيكو الأرض في الرياض.. ماذا لو انضم ميسي للهلال؟

ففي حال انضمام نجم بحجم ميسي لمنافس مباشر للنصر مثل الهلال، فإننا قد نشاهد مواجهة أسطورية جديدة بين النجمين البرتغالي والأرجنتيني في الملاعب السعودية؛ فقد اشتُهر كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة بوجود النجمَين في صفوف الفريقَين، وقد يصبح ديربي الأرض بين قطبَي العاصمة الرياض بوجود النجمَين.

ولطالما حظيت مباريات الفريقين الإسبانيَّين بمشاهدات تلفزيونية خيالية، بلغت نحو 650 مليون مشاهد في عام 2017 أثناء فترة تألق رونالدو وميسي معهما. ولا يمكن تخيُّل أن يقل عدد المشاهدات التلفزيونية لمباراة النصر والهلال بوجود النجمين عن 250 مليون مشاهد في أرجاء العالم؛ وهو ما يعني أن يصبح الدوري السعودي عنصر جذب عالمي، ومنتجًا تلفزيونيًّا مرغوبًا لدى شبكات البث العالمية؛ ما يرفع من القيمة التسويقية والإعلانية، ويعود بالفائدة على المنظومة الكروية السعودية بالكامل.