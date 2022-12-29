متاجر متنقلة تحدّ من التشوه البصري.. حاضنات بلدية بأسواق وحدائق الطائف لخدمة الأسر المنتجة

فعّلت أمانة الطائف مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (المتاجر المتنقلة)؛ سعيًا لتمكين الباعة والأعمال الحرفية والأسر المنتجة من المواطنين والمواطنات، وإيجاد حاضنات مخدومة لإنتاجهم وأعمالهم في مواقع مميزة مثل منتزه الردف، والمنطقة المركزية (سوق البلد)، والحدائق العامة، والأسواق العامة.
وعملت الأمانة على خدمة الباعة والأسر المنتجة والأنشطة الحرفية من المواطنين والمواطنات بما يضمن إيجاد منافذ لعرض وبيع منتجاتهم بسهولة في مواقع محددة ومكتملة الخدمات.
وتأتي هذه الخطوة من الأمانة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والحد من الآثار السلبية التي تم رصدها في الشوارع والطرقات جراء ممارسة البيع المتجول، وإسهام ذلك في التشوه البصري والصحي والبيئي.
وتخدم هذه المتاجر المتنقلة المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة والحرف والصناعات اليدوية، وتحقق استراتيجية وزارة الشؤون البلدية والقروية لدعم الشباب والفتيات من رياديي الأعمال لتطوير مشروعاتهم في مجالات متعددة.
وعززت أمانة الطائف جهودها في هذه المبادرة؛ ليستفيد أكبر عدد من العاملين في الأنشطة الحرفية والأسر المنتجة وأصحاب المشاريع من هذ البرنامج عبر خدمة المتاجر المتنقلة.
إلى ذلك، يمكن الاطلاع على كل الاشتراطات والضوابط من خلال زيارة منصة (بلدي) الإلكترونية، وتنفيذ خطوات سهلة تمكنهم من ممارسة النشاط التجاري في حاضنات مكتملة الخدمات بالمحافظة.