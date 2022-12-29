متاجر متنقلة تحدّ من التشوه البصري.. حاضنات بلدية بأسواق وحدائق الطائف لخدمة الأسر المنتجة

وتأتي هذه الخطوة من الأمانة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والحد من الآثار السلبية التي تم رصدها في الشوارع والطرقات جراء ممارسة البيع المتجول، وإسهام ذلك في التشوه البصري والصحي والبيئي.