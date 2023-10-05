في يومهم العالمي.. 26 ألف رسالة من "تعليم الطائف" على هواتف المعلمين والمعلمات

وبثت الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة -ممثلةً في إدارة العلاقات العامة والإعلام- هذه الرسائل، بالتعاون مع إدارة شؤون المعلمين، ضمن فعاليات الإدارة للاحتفاء باليوم العالمي للمعلم تحت شعار "المعلمون الذين نحتاجهم للتعليم الذي نريده". بمتابعة من المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي.