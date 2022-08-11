"الحبوب" تصرف مستحقات الدفعة التاسعة لمزارعي القمح المحلي

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16/ 1/ 1438هـ القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقًا لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25/ 2/ 1437هـ، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح؛ وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (1.5) مليون طن كل عام كحد أقصى.