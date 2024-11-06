طقس الأربعاء.. "الأرصاد": أمطارٌ رعديّة على هذه المناطق وضبابٌ بالشرقية والقصيم

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هطولَ أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، ولا يُستبعَد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، وكذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والقصيم.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائجٍ مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.