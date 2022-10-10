فريق طبي في "فهد الطبية" ينقذ طفلاً رضيعاً يعاني من "أم الدم"

وقال استشاري جراحة المخ والأعصاب وجراحات قاع الجمجمة والأوعية الدموية العصبية في المدينة الطبية ورئيس الجمعية السعودية لقاع الجمجمة الدكتور محمد بافقيه، بأن المريض كان يعاني من نزيف دماغي حاد؛ بسبب تمدد حاد بالجزء الأيسر من الدماغ ناتج عن تمدد شرياني معقد؛ يُعتبر حالة نادرة على مستوى العالم.