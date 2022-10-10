فريق طبي في "فهد الطبية" ينقذ طفلاً رضيعاً يعاني من "أم الدم"

نجح فريق طبي في مدينة الملك فهد الطبية إحدى مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني في إغلاق تمدد شرياني يُعرف طبياً بـ"أم الدم" باستخدام تقنية المشبك الجراحي لرضيع عمره شهر.
وقال استشاري جراحة المخ والأعصاب وجراحات قاع الجمجمة والأوعية الدموية العصبية في المدينة الطبية ورئيس الجمعية السعودية لقاع الجمجمة الدكتور محمد بافقيه، بأن المريض كان يعاني من نزيف دماغي حاد؛ بسبب تمدد حاد بالجزء الأيسر من الدماغ ناتج عن تمدد شرياني معقد؛ يُعتبر حالة نادرة على مستوى العالم.
وأشار إلى أنه تم عمل فحوصات سريرية وإشاعات للدماغ بعد إصابته بسلسلة من التشنجات.
وتابع "بافقيه": "بعد مراجعة الحالة قام الفريق الطبي لجراحات الأوعية الطبية العصبية بإجراء عملية معقدة للرضيع وإغلاق التمدد الشرياني باستخدام تقنية المشبك الجراحي".
وضم الفريق الطبي كلًا من: الدكتور محمد بافقيه؛ والدكتور جمعان الزهراني؛ و البرفسور ياسر أورز؛ والدكتور مقصود أحمد، والدكتور سلطان القحطاني.