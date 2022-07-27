"تقنية جدة" للبنين تواصل القبول في الدبلومات الصباحية والمسائية

وفي السياق ذاته، دعا وكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس فواز الزهراني إلى مراعاة الدقة أثناء تعبئة الطلب وإرساله آليًا عن طريق بوابة قبولي، وكشف أنه ستتم إجراءات فرز المقبولين في الدبلوم الصباحي ومراسلتهم يوم الأحد الثاني من المحرم القادم، كما يبدأ فرز المقبولين في الدبلوم المسائي ومراسلتهم يوم الثلاثاء الرابع من المحرم، فيما تبدأ إجراءات القبول النهائي للدبلومات الصباحية والمسائية في التاسع من المحرم.