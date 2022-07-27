"تقنية جدة" للبنين تواصل القبول في الدبلومات الصباحية والمسائية

تواصل الكلية التقنية للبنين بجدة استقبال طلبات التسجيل إلكترونيًا في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي بالفصل التدريبي الثلثي الأول للعام 1444هـ لخريجي المعاهد الثانوية الصناعية والثانوية العامة، وذلك حتى يوم الأحد القادم عبر بوابة قبولي بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط : https://adm.tvtc.gov.sa/registration .
أوضح ذلك عميد الكلية المهندس جميل بن سعيد عسلي، مشيرًا إلى أن التخصصات المتاحة في برنامج الدبلوم هي: تقنية التسويق والابتكار، تقنيات الأعمال المكتبية، التقنيات المحاسبية، تقنية القوى الكهربائية، تقنية الإنشاءات المدنية، تقنية الإنشاءات المعمارية، إدارة الفندقة، السفر والسياحة، هندسة التصنيع التطبيقي، تقنية المحركات والمركبات، تقنية التبريد وتكييف الهواء، وأخيرًا تقنية السلامة والصحة المهنية.
وفي السياق ذاته، دعا وكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس فواز الزهراني إلى مراعاة الدقة أثناء تعبئة الطلب وإرساله آليًا عن طريق بوابة قبولي، وكشف أنه ستتم إجراءات فرز المقبولين في الدبلوم الصباحي ومراسلتهم يوم الأحد الثاني من المحرم القادم، كما يبدأ فرز المقبولين في الدبلوم المسائي ومراسلتهم يوم الثلاثاء الرابع من المحرم، فيما تبدأ إجراءات القبول النهائي للدبلومات الصباحية والمسائية في التاسع من المحرم.