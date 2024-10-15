مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تطلق معرض مشكاة التفاعلي

تطلق مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة احتفاء بمناسبة اليوم العالمي للطاقة تحت شعار"مملكة الطاقة"، الفعالية العائلية في معرض مشكاة التفاعلي لاستكشاف علوم الطاقة بطريقة تفاعلية، حيث تقدم هذه الفعالية عددًا من العروض العلمية بهذه المناسبة والموجهة للعائلات، التي من دورها تعزز مفهوم الفرد حول أهمية استخدام مصادر الطاقة الذرية والمتجددة، وأثرها الاقتصادي على مستقبل المملكة، وتهدف الفعالية إلى رفع مستوى المعرفة بعلوم الطاقة.
ويمكن للزوار مشاهدة الأفلام الحصرية التي تعرض بصالة العرض البانورامي والتفاعل مع العروض العلمية التفاعلية التي تشجع الزائر على التفاعل معها مباشرة، والتزود بالمعلومات المفيدة حول الطاقة الذرية والمتجددة وكيفية الاستفادة من تطبيقاتها، كما تتضمن مجموعة من الأنشطة والتجارب العلمية الجديدة خلال الفترة 14 -16 ربيع الأول 1446هـ الموافق 17 -19 أكتوبر 2024م ، من الساعة الرابعة عصرًا حتى العاشرة مساءً.
وتأتي مبادرة معرض مشكاة التفاعلي في إطار جهود مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لتعزيز الوعي بمجالات الطاقة لدى أفراد المجتمع كافة، وتطوير القدرات البشرية السعودية وتمكين الشباب من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للريادة العالمية في قطاع الطاقة، كما تسعى المدينة إلى تحقيق التكامل بين التوعية والتعليم والتدريب لبناء مجتمع معرفي متقدم ومستدام، قادر على الابتكار والتطور في مجالات الطاقة.