مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تطلق معرض مشكاة التفاعلي

تطلق مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة احتفاء بمناسبة اليوم العالمي للطاقة تحت شعار"مملكة الطاقة"، الفعالية العائلية في معرض مشكاة التفاعلي لاستكشاف علوم الطاقة بطريقة تفاعلية، حيث تقدم هذه الفعالية عددًا من العروض العلمية بهذه المناسبة والموجهة للعائلات، التي من دورها تعزز مفهوم الفرد حول أهمية استخدام مصادر الطاقة الذرية والمتجددة، وأثرها الاقتصادي على مستقبل المملكة، وتهدف الفعالية إلى رفع مستوى المعرفة بعلوم الطاقة.