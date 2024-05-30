رئيس جامعة الملك خالد المكلف يشهد معرض المشروعات الطلابي الأول بكلية العمارة

وفي كلمة ألقاها عميد كلية العمارة والتخطيط بالجامعة الدكتور أحمد بن علي شوهان، رحب بالضيوف والمشاركين، مشيرًا إلى أنه يعدّ المعرض الأول لهذه الكلية الناشئة التي رفعت شراعها مبحرةً نحو مستقبل واعد؛ خدمةً لأبناء وبنات المنطقة، وتخريجًا لجيل مهتم ومسؤول ومتقن لفن العمارة والتخطيط؛ ليشارك في رسم صورة حضارية وبناء نهضة طموحة لهذا الوطن.