رئيس جامعة الملك خالد المكلف يشهد معرض المشروعات الطلابي الأول بكلية العمارة

شهد رئيس جامعة الملك خالد المكلف الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، يوم أمس الأربعاء؛ معرض المشروعات الطلابي الأول الذي نظمته كلية العمارة والتخطيط بالجامعة، بالتعاون مع غرفة أبها، وشركة إكسا، بحضور عدد من ممثلي القطاعات ذات العلاقة بالمجال.
وفي التفاصيل: تجوّل "ابن دعجم" على أقسام المعرض وأجنحته التي ضمّت 50 مشروعًا طلابيًّا في المجالات المعمارية والعمرانية والهندسية للطلاب والطالبات بكافة المستويات الدراسية. وأشاد "ابن دعجم" بما شاهده من أعمال ومشروعات تعكس المستوى العلمي والابتكاري المتميز لطلاب وطالبات الكلية.
وفي كلمة ألقاها عميد كلية العمارة والتخطيط بالجامعة الدكتور أحمد بن علي شوهان، رحب بالضيوف والمشاركين، مشيرًا إلى أنه يعدّ المعرض الأول لهذه الكلية الناشئة التي رفعت شراعها مبحرةً نحو مستقبل واعد؛ خدمةً لأبناء وبنات المنطقة، وتخريجًا لجيل مهتم ومسؤول ومتقن لفن العمارة والتخطيط؛ ليشارك في رسم صورة حضارية وبناء نهضة طموحة لهذا الوطن.
وأضاف الدكتور "شوهان": أن ما تمت رؤيته من مشروعات إبداعية ومبتكرة خلال هذا المعرض هو ثمرة جهود أبناء وبنات الكلية لفصل دراسي كامل لأكثر من 350 طالبًا وطالبة؛ حيث تمّ اختيار أفضل 50 مشروعًا وفق تحقيق مستهدفات ومخرجات كل مقرّر دراسي.
وأكّد أن هذا المعرض وما شهده من اهتمام من قِبَل الجهات ذات العلاقة؛ هو دعم وتشجيع للطلاب، وإضافة قيمة ومحفزة لبذل المزيد من الإبداع والتميز.
ويهدف المعرض إلى عرض وإبراز مشاريع طلاب وطالبات الكلية لمختلف المستويات الدراسية والمسابقات المحلية التي شاركوا بها، ومن ثم اختيار أفضل المشاريع على مستوى الكلية وإبرازها لشركاء النجاح في سوق العمل؛ تحفيزًا للتنافس البنّاء بين الطلاب، وإثراء فكرهم المعماري والعمراني من خلال النقاش وتبادل الأفكار مع المختصين والممارسين في مجالات التخصص من معماريين وأكاديميين.
واختُتم المعرض بتكريم الطلاب والطالبات الحائزين على أفضل مشاريع قدمت على مستوى الكلية، كما تمّ تكريم الطلاب والطالبات الفائزين في المسابقات المحلية، إضافةً إلى المشاركين والرعاة من مختلف الجهات.