"الالتزام البيئي" يعلن اليوم اختتام التمرين التعبوي "استجابة 10" بالشرقية

الجدير بالذكر أن تمارين "استجابة" تتميز بإدارتها بالكامل بعناصر وطنية وخبرات سعودية، شارك فيها أكثر من (30.000) مشارك من جميع الجهات الحكومية وعسكرية وخاصة على مستوى المملكة، ووفر المركز في هذا المجال المتخصص التدريب النوعي لأكثر من (1.069) متدربًا خلال العام 2021، كما وفر تدريبًا لأكثر من (1.148) متدربًا سعوديًا وسعوديةً من منسوبي القطاعات خلال العام 2022، مسجلًا رقمًا قياسيًا وعالميًا للمملكة في هذا المجال، حيث بلغ إجمالي عدد المتدربين 2.217.