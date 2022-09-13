جامعة نجران تعلن وظائف صحية شاغرة بنظام التعاقد

أعلنت جامعة نجران حاجتها إلى شغل عددٍ من الوظائف الصحية للجنسين على وظائف "طبيب نائب - طبيب مقيم - صيدلي" بنظام التعاقد للعام الجامعي الحالي، حيث ترغب في شغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علميًّا وعمليًّا، ويبدأ التقديم اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، ويستمر حتى 30 /2/ 1444هـ.
واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حسن السيرة والسلوك، وأن يكون لائقًا طبيًّا وألا يكون قد سبق فصله من أي جهة أخرى، كذلك أن يكون متقناً للغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، وأن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات المعدة، وأن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية من جامعة سعودية أو من جامعة خارجية معترف بها.
ودعت الجامعة المتقدمين إلى إرفاق معادلة المؤهلات العلمية في حال حصل عليها من جامعة خارجية مع إرفاق شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للوظائف الصحية والفنية سارية المفعول، إضافةً إلى إرفاق صورة من الخبرات العملية، إن وجدت، وصورة من الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة مصدّقة من الوثيقة والسجل الأكاديمي لكل من درجة (البكالوريوس – الزمالة – الدكتوراه)، وفي حال حصل المتقدم أو المتقدمة على المؤهل من جامعة خارجية، فيتم إرفاق (صورة معتمدة من معادلات الوثائق).
وأكّدت الجامعة على المتقدمين ضرورة رفع المستندات كافة عبر الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://academyjobs.nu.edu.sa/JobsOffersList.aspx، مشيرةً إلى أنه سيتم استبعاد طلبات التقديم غير المستوفاة، ولن يُنظر لأي مستندات يتم تقديمها مناولةً لمقر الجامعة.