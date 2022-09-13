جامعة نجران تعلن وظائف صحية شاغرة بنظام التعاقد

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حسن السيرة والسلوك، وأن يكون لائقًا طبيًّا وألا يكون قد سبق فصله من أي جهة أخرى، كذلك أن يكون متقناً للغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، وأن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات المعدة، وأن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية من جامعة سعودية أو من جامعة خارجية معترف بها.