إلزامية ومنفعتها 100 ألف.. "الحج" تكشف تفاصيل "وثيقة تأمين معتمري الخارج"

كشفت وزارة الحج والعمرة، عن تفاصيل وطبيعة "وثيقة تأمين العمرة للقادمين إلى مكة المكرّمة من معتمري الخارج".
وأوضحت الوزارة، عير حسابها على "تويتر"، أن الوثيقة إلزامية على المعتمرين مـن الخارج، وتكون مشمولة ضمن رسوم التأشيرة؛ حيث تقدّم لحاملها تغطية شاملة.
وأضافت، أن الوثيقة تغطي الحالات الصحية الطارئة، وإصابات كوفيد-19 الطارئة، والحوادث العامة والوفيات، وإلغاء أو تأخر رحلات الطيران المغادرة، مشيرة إلى أن منفعتها تصل إلى 100 ألف ريال.
وأكّدت أنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات والاستفسار عبر برنامج التأمين الشامل لضيوف الرحمن عبر الهاتف المحلي (8004400008) أو الهاتف الدولي (00966138129700)، أو زيارة الموقع الإلكتروني الآتي .