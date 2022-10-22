إلزامية ومنفعتها 100 ألف.. "الحج" تكشف تفاصيل "وثيقة تأمين معتمري الخارج"

وأضافت، أن الوثيقة تغطي الحالات الصحية الطارئة، وإصابات كوفيد-19 الطارئة، والحوادث العامة والوفيات، وإلغاء أو تأخر رحلات الطيران المغادرة، مشيرة إلى أن منفعتها تصل إلى 100 ألف ريال.