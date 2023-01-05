ضبط 200 ألف عبوة منتج تجميلي في مستودعات غير مرخصة بجدة

وأوضحت أنه من ضمن حملات الرصد والتقصّي لمفتشيها على المنشآت الدوائية، وتمت مراقبة 20 مستودعًا حديثة الإنشاء وبلا لوحات خارجية، وجرى ضبط وتحريز أكثر من 214 ألف عبوة مخالفة لاشتراطات التخزين.