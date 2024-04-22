صندوق الاستثمارات وstc يوقّعان اتفاقيات نهائية لتشكيل أكبر شركة لأبراج الاتصالات في المنطقة

وأكد مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة رائد إسماعيل، أن إعلان الاتفاقيات خطوة مهمة لقطاع الاتصالات في المملكة والمنطقة ككل؛ مشيرًا إلى أنه من خلال الجمع بين أصول شركتي توال ولتيس الذهبية للاستثمار؛ ستُبنى قاعدة تكاملية لقطاع الاتصالات للازدهار وتوفير خدمة أفضل للعملاء تتيح المزيد من الترابط للأعمال والمجتمعات، بما يتماشى مع مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة ورؤية المملكة 2030، مبينًا أن الاتفاقيات ستتيح المضي قُدمًا نحو مستقبل رقمي أكثر ترابطًا.