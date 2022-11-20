تجاوبًا مع "سبق".. "أمانة جدة": طريق "سبت الجارة-ثلاثاء الخرم" تتم صيانته باستمرار

وتفصيلاً، أوضح محمد بن عبيد البقمي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي بالأمانة، في رده على خبر سبق، أنه بحسب إفادة الجهة المعنية فإن طريق (سبت الجارة - ثلاثاء الخرم) تتم صيانته بصفة مستمرة؛ وذلك لسلامة مرتاديه. أما باقي الطرق المذكورة فإنها تتبع وزارة النقل. علمًا بأنه توجد خطة عمل لحالات الطوارئ والكوارث وقت هطول الأمطار وسيول الأودية، وقال: كما نؤكد استمرارية التنسيق والتعاون وتكامل الأعمال مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص؛ لمواجهة مواسم الأمطار، ولسلامة المواطنين ومرتادي الطرق.