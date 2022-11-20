تجاوبًا مع "سبق".. "أمانة جدة": طريق "سبت الجارة-ثلاثاء الخرم" تتم صيانته باستمرار

أوضحت أمانة جدة في ردها على خبر "سبق"، الذي نُشر بعنوان "سيول (قنونا) و(الجارة) تقطع الطرق وتُهدِّد حياة المواطنين وتستنفر الجهات الأمنية"، أن الأمانة تقوم بصيانة الطريق بصفة مستمرة؛ وذلك لسلامة مرتاديه.
وتفصيلاً، أوضح محمد بن عبيد البقمي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي بالأمانة، في رده على خبر سبق، أنه بحسب إفادة الجهة المعنية فإن طريق (سبت الجارة - ثلاثاء الخرم) تتم صيانته بصفة مستمرة؛ وذلك لسلامة مرتاديه. أما باقي الطرق المذكورة فإنها تتبع وزارة النقل. علمًا بأنه توجد خطة عمل لحالات الطوارئ والكوارث وقت هطول الأمطار وسيول الأودية، وقال: كما نؤكد استمرارية التنسيق والتعاون وتكامل الأعمال مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص؛ لمواجهة مواسم الأمطار، ولسلامة المواطنين ومرتادي الطرق.
يُذكر أن إحدى الصور المنشورة في الخبر السابق تُبيِّن "وانيت هايلوكس"، جرفها أحد مزلقانات طريق (وادي الجارة - ثلاثاء الخرم)؛ لأن جريان السيل يقطع الطريق نفسه، ويعطل حركة المرور بسبب عدم وجود عبَّارة تُؤمِّن حركة سالكي الطريق الذي يربط عشرات القرى التابعة لمركزَين إداريَّين، ويتجاوز سكانها 20 ألف نسمة.