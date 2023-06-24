"الصحة" توزع 6 آلاف مطبوعة توعوية يوميًّا عبر قطار الحرمين

أعلنت وزارة الصحة أن عدد المستفيدين من خدمات التوعية والتثقيف الصحي داخل محطة قطار الحرمين بمكة المكرمة لحج هذا العام 1444، بلغ نحو 16223 مستفيدًا يوميًّا؛ حيث باشر في خدمات التوعية الصحية أكثر من 50 ممارسًا صحيًّا من المثقفين والمتطوعين.
وأوضحت "الصحة" أن محطة قطار الحرمين تعدّ من النقاط الطبية الهامة التي تستقبل وفود ضيوف الرحمن، وتبدأ من خلالها بتعريف الحجاج بأهم الممارسات الصحية الواجب اتباعها خلال أداء الفريضة؛ للخروج بحج صحي خالٍ من الإصابات والمضاعفات المرضية.
ويصل عدد المطبوعات التوعوية التي يتم توزيعها عبر 39 رحلة لقطار الحرمين، إلى 6000 مطبوعة تشمل التوعية حول سلامة الغذاء، والإجهاد الحراري، وغسيل الأيدي، والانتظام في أخذ الدواء لمرضى الأمراض المزمنة، والمحافظة على شرب الماء، وأخذ قسط كاف من النوم أثناء التواجد في المشاعر، بالإضافة إلى تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة قدر المستطاع.