"الصحة" توزع 6 آلاف مطبوعة توعوية يوميًّا عبر قطار الحرمين

ويصل عدد المطبوعات التوعوية التي يتم توزيعها عبر 39 رحلة لقطار الحرمين، إلى 6000 مطبوعة تشمل التوعية حول سلامة الغذاء، والإجهاد الحراري، وغسيل الأيدي، والانتظام في أخذ الدواء لمرضى الأمراض المزمنة، والمحافظة على شرب الماء، وأخذ قسط كاف من النوم أثناء التواجد في المشاعر، بالإضافة إلى تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة قدر المستطاع.