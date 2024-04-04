تجهيز "906" جوامع ومصليات لصلاة العيد بالمدينة المنورة

وأوضح مدير عام الفرع الدكتور وجب بن علي العتيبي، أن الفرع حرص منذ وقت مبكر على جاهزية جميع الجوامع والمصليات لاستقبال المصلين، وذلك من خلال القيام بجولات تفقدية ميدانية وصيانة وتنظيف وتوفير الاحتياجات الخاصة بجميع الجوامع والمصليات في المنطقة والمحافظات التابعة لها، وتأهيلها بالشكل المطلوب. مبيّنًا أن فرق الصيانة والنظافة والتشغيل بالفرع عملت على التأكد من سلامة الإضاءة والتكييف بتلك الجوامع والمصليات.