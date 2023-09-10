"الأرصاد": أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة

كما أصدر المركز الوطني تنبيهًا من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في محافظتي الليث والقنفذة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام لمدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع للأمواج، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.