"الأرصاد": أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وجريان السيول، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.
وبيّن المركز أن التأثيرات المناخية تشمل محافظات: العاصمة المقدسة، والطائف، وأضم، وميسان، والعرضيات، والجموم، والكامل، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.
كما أصدر المركز الوطني تنبيهًا من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في محافظتي الليث والقنفذة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام لمدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع للأمواج، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.