1428 جولة رقابية على المسالخ.. ترصد 330 مخالفة وتتلف 1299 كيلوجرامًا من اللحوم بالقصيم

وأسفرت الجولات عن رصد 330 مخالفة، وضبط وإتلاف 1299 كيلوجرامًا من اللحوم والمنتجات الزراعية غير الصالحة للاستهلاك، والتي جرى التخلص منها بالأساليب البيئية السليمة، إضافة إلى ذبح 22462 في جميع مسالخ القصيم، مع متابعة التراخيص والسجلات الزراعية؛ لضمان توفر الشروط الصحية، وضبط مخالفي نظام الزراعة.