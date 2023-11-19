حضور سعودي لافت.. "المتفردة لخدمات الأعمال" شريك إستراتيجي في مسابقة تبليسي الدولية للأصوات

وستسهم شركة المتفردة في جزء من شراكتها الإستراتيجية في "كراون أوبرا" في اكتشاف وتسهيل الترويج للفنانين الشباب الموهوبين من المملكة العربية السعودية والعالم العربي للمشاركة في المسابقة، وتزويدهم بفرص المنافسة وعرض قدراتهم الصوتية من خلال منحهم الفرصة للاستماع إليهم من قبل لجنة من كبار محترفي الأوبرا - المخرجين الفنيين والممثلين من أفضل دور الأوبرا في العالم. علاوة على ذلك، توفير برامج تدريب وتأهيل متقدمة للفنانين المحتملين الطموحين وإعدادهم للمسابقات القادمة.