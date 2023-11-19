حضور سعودي لافت.. "المتفردة لخدمات الأعمال" شريك إستراتيجي في مسابقة تبليسي الدولية للأصوات

تشارك شركة المتفردة لخدمات الأعمال في مسابقة تبليسي الدولية للأصوات "كراون أوبرا"- كشريك إستراتيجي للحدث الذي ينطلق خلال الفترة من 20 إلى 25 نوفمبر الجاري.
وتعد مسابقة كراون أوبرا من أهم الأحداث التي يهتم بها الفنانون والمسؤولون في مجال الفن والثقافة دولياً وتهدف إلى اكتشاف الفنانين الجدد من الشباب في مجال الأوبرا وتمكين الفائزين الثلاثة بالغناء في دور الأوبرا المرموقة حول العالم ويشارك فيها 58 متسابقاً من 22 دولة.
وستسهم شركة المتفردة في جزء من شراكتها الإستراتيجية في "كراون أوبرا" في اكتشاف وتسهيل الترويج للفنانين الشباب الموهوبين من المملكة العربية السعودية والعالم العربي للمشاركة في المسابقة، وتزويدهم بفرص المنافسة وعرض قدراتهم الصوتية من خلال منحهم الفرصة للاستماع إليهم من قبل لجنة من كبار محترفي الأوبرا - المخرجين الفنيين والممثلين من أفضل دور الأوبرا في العالم. علاوة على ذلك، توفير برامج تدريب وتأهيل متقدمة للفنانين المحتملين الطموحين وإعدادهم للمسابقات القادمة.
تأتي مشاركة شركة المتفردة لخدمات الاعمال كشركة سعودية في هذه الفعالية الدوليةً كشريك إستراتيجي للمسابقة تأكيداً على انفتاح المملكة على العالم من خلال مد جسور التعاون الثقافي والحضور السعودي المشرّف دولياً.
وأُسست شركة المتفردة انطلاقا من محفزات رؤية المملكة 2030، وتعمل على تصميم وتطوير الفرص الاستثمارية الجاذبة للمملكة والمساهمة في تحقيق أهداف الشركاء من القطاعين العام والخاص والمؤثرة في مجالي الثقافة والترفيه.
وتتبني "المتفردة" عدة شراكات نوعية لاستقطاب مجموعة من الأعمال والفعاليات المتميزة في مجال الترفيه والثقافة والتركيز على تقديم أفكار إبداعية بمستوى عالي يليق بمكانة الوطن الغالي
وتستهدف أعرق الجهات عالمياً ذات الحضور والمشاركات الرائدة المتميزة في المسارح والمناسبات العالمية، بالتعاون معها من خلال ورش عمل واجتماعات مستمرة من أجل إيجاد نماذج جديدة من الإبداع تنطلق من المملكة .